Infraestructures educatives
Col·legis i instituts d’Alacant amb goteres i convertits en piscines
Les últimes pluges posen sobre la taula nous problemes de manteniment en els centres educatius públics i deixen inoperatius patis
Les últimes pluges han tret a col·lació problemes de canalització i de goteres en alguns centres educatius d’Alacant, a on s’ha convertit en una odissea accedir a les aules, eixir al pati o passar per alguns passadissos.
És el cas de l’IES Jaume II, a on l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes (Ampa) ha mostrat la seua indignació per l’estat en el qual es troba el pati i els accessos de l’institut, que han comparat amb un “pantà”. Una situació similar s’ha produït en el col·legi Emilio Varela, a on els exteriors semblen autèntiques piscines per la gran quantitat d’aigua que hi ha acumulada, igual que en el col·legi El Palmeral, el Número 56 o l’IES Virgen del Remedio.
“No estem demanant luxes, estem demanant dignitat i seguretat per als estudiants”, advertix el col·lectiu de famílies del Jaume II. Titlen de “lamentable” haver d’esquivar tolls gegants, fang i zones esvaroses només per a poder entrar a classe o gaudir de l’esplai. Una situació que s’ha vist agreujada per als alumnes que han d’entrar a classes situades en barracons.
Amb tot això, els pares i les mares han tornat a criticar la deixadesa de les instal·lacions educatives i les promeses de millora que mai arriben. “Quant de temps més hem d’esperar perquè es prenga seriosament el manteniment d’este centre? L’alumnat i el professorat no haurien de necessitar botes d’aigua o una canoa per a anar a estudiar i fer classe”, afirmen.
Així, han reclamat dir adeu als pegats per a comptar amb solucions reals i definitives. No és la primera vegada que l’Ampa es queixa de l’estat en el qual es troben els barracons de l’institut Jaume II d’Alacant, un centre de Secundària i de Batxillerat que conviu amb aules prefabricades des de fa dos dècades perquè està massificat, amb més de 700 alumnes este curs escolar.
Fa un any, la Conselleria d’Educació i l’Ajuntament van anunciar el seu compromís de demolició i construcció d’un institut nou, una qüestió en la qual continuen treballant, sense que de moment haja eixit a licitació el projecte.
Embornals obstruïts
La falta de neteja dels embornals és el problema que ha fet que el col·legi Emilio Varela torne a tindre una gran superfície d’aigua estancada en el centre educatiu, en concret en el pati d’Infantil i primer cicle de Primària i en zones del berenador, a on, cada vegada que plou, s’obstruïxen els embornals. També ha ocorregut en l’IES Virgen del Remedio, a on les grans acumulacions d’aigua han impedit eixir al pati als alumnes.
El col·legi Número 56 és un dels més afectats per la quantitat de fang que s’ha generat, perquè els voltants de les aules prefabricades són de terra i els patis han quedat enfangats. A més, han patit goteres en classes i passadissos.
La mateixa situació s’ha repetit en el col·legi El Palmeral, a on diverses zones del pati han quedat impracticables, com l’hort escolar, que s’ha convertit en un autèntic fangar. L’asfalt que està alçat per les arrels dels arbres i la falta d’un clavegueram en condicions han ocasionat estos problemes.
Este centre tampoc s’ha escapat de les goteres en l’interior de l’edifici, ni tampoc el col·legi L’Albufereta, a on s’ha precintat una escala per la caiguda d’aigua des del sostre, fet que ha obligat a col·locar diversos poals.
Suscríbete para seguir leyendo
- Récord mundial de vuelo ininterrumpido de un ave: desde Alaska hasta Australia sin parar
- El otro negocio de Les Naus de Alicante: los bajos comerciales del residencial y 138 plazas de garaje
- Elche suspende clases en tres centros y ya se superan los 69 litros por metro cuadrado junto al Martínez Valero
- Peter Singer, filósofo: 'Si podemos evitar el sufrimiento sin sacrificar algo de importancia comparable, debemos hacerlo
- El Ayuntamiento de Alicante aparta a los dos arquitectos de Urbanismo con vivienda protegida en Les Naus
- Siete accidentes y retenciones en varias carreteras complican el tráfico en Alicante a primera hora
- Inician la construcción de las primeras dos casas de una 'ecoaldea' de 500 viviendas en El Comtat
- Tráfico en Alicante hoy: niebla en la A-31, retenciones en la A-70 y varios accidentes complican la mañana