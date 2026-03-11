Guerra en Pròxim Orient
El Govern prepara mesures per a frenar la pujada de la gasolina: “L’impacte en els preus arribarà d’ací a uns dies”
El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, assegura que la pujada del cru tardarà entre quatre i deu dies a traslladar-se al preu de la gasolina i anuncia reunions amb sectors i agents socials per a definir mesures
El PP proposa rebaixar l’IRPF i abaratir l’energia per a alleugerir l’impacte econòmic de la crisi internacional
El ministre d’Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, ha assegurat, este dimecres, que el Govern treballa en un paquet de mesures per a esmortir l’impacte de la pujada del petroli en les llars i les empreses, en un context de “volatilitat i incertesa” en els mercats energètics per l’escalada del conflicte en Pròxim Orient.
En una entrevista en TVE, el ministre ha explicat que l’executiu manté un seguiment “detallat” de com està afectant la situació a diferents sectors de l’economia i que esta mateixa setmana se celebraran diverses reunions amb agents socials i sectors econòmics per a perfilar la resposta. Este dijous tindrà lloc una trobada d’alt nivell entre les tres vicepresidentes del Govern, Cuerpo i els agents socials per a avançar en un pla d’actuació.
La pujada del petroli tardarà dies a reflectir-se en les gasolineres
Cuerpo ha advertit que l’encariment del cru encara no s’ha traslladat completament al preu dels combustibles. Segons ha explicat, l’augment del preu del barril de Brent i dels màrgens de refinatge sol tardar entre quatre i deu dies a reflectir-se de manera plena en el preu de la gasolina i el dièsel. Per això, el Govern analitza l’impacte que puguen tindre estos moviments en els pròxims dies, especialment en sectors com el transport, el camp o la pesca, molt dependents del combustible.
El ministre ha insistit que l’escenari continua sent canviant i que el conflicte evoluciona dia a dia, la qual cosa obliga a mantindre la vigilància sobre els mercats energètics i sobre el possible efecte en les butxaques dels consumidors.
L’executiu no descarta ajudes, però encara definix el pla
El Govern no descarta aprovar ajudes o mesures de suport, encara que el ministre ha subratllat que encara s’estan definint i que es volen consensuar amb els agents socials. “Ara toca acabar de definir el paquet amb una resposta clara”, ha assenyalat, i ha recordat que l’experiència de la crisi energètica derivada de la guerra d’Ucraïna ha deixat “lliçons” sobre quins instruments poden funcionar millor, des de mesures sobre preus fins a suports directes a la renda de famílies i empreses.
L’objectiu, ha dit, és protegir a curt termini el poder adquisitiu i, a mitjà i llarg termini, continuar avançant en l’electrificació de l’economia i en l’augment del pes de les energies renovables. En este context, Cuerpo ha descartat ara com ara un nou impost a les grans energètiques i ha assenyalat que l’executiu seguirà l’evolució dels preus en col·laboració amb la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).
Espanya té reserves suficients de petroli
El ministre també ha volgut traslladar un missatge de tranquil·litat sobre el subministrament energètic. Segons ha explicat, Espanya disposa de reserves estratègiques de petroli que cobrixen més de 90 dies de consum, la qual cosa garantix la seguretat del proveïment. A més, ha valorat positivament l’acord al qual s’ha arribat en el si del G7 per a alliberar reserves estratègiques amb l’objectiu de contindre el preu del cru en els mercats internacionals.
Cuerpo ha assegurat que l’economia espanyola arriba a esta nova crisi energètica “millor preparada” que en 2022, quan va esclatar la guerra a Ucraïna, i ha subratllat que l’impacte inflacionari podria ser inferior que aleshores.
