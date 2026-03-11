Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salvador Enguix presenta el llibre ‘Las periferias mudas’ en el Museu d’Aigües d’Alacant

El periodista xarrarà este dijous, a les 18 hores, amb el periodista Jorge Brugos del seu assaig sobre el centralisme a Espanya

Salvador Enguix, al costat de la portada del seu llibre

Salvador Enguix, al costat de la portada del seu llibre / INFORMACIÓN

África Prado

África Prado

El cicle de col·loquis “Més clar, aigua”, impulsat esta temporada pel Museu d’Aigües d’Alacant dins de la seua agenda cultural per a 2026, es consolida com a espai per al diàleg amb la seua sexta trobada moderada pel periodista Jorge Brugos, en esta ocasió al costat del periodista Salvador Enguix per a la presentació del seu llibre Las periferias mudas. L’acte se celebra este dijous, a les 18 hores, en Pous Garrigós. L’entrada és gratuïta i oberta al públic fins a completar l’aforament.

Editat per Barlin Libros, Las periferias mudas és un assaig en el qual Enguix, delegat de La Vanguardia a la Comunitat Valenciana, presenta una anàlisi crítica sobre el centralisme a Espanya. L’obra advertix sobre “els efectes perversos de la concentració de poder” i proposa “repensar el pacte territorial per a redistribuir les oportunitats en l’Estat de les autonomies, amb l’objectiu de plantejar un debat urgent sobre l’estructura territorial del país i el model centralista actual”.

A través d’un recorregut exhaustiu per la geografia dels diners, el poder institucional, el paper de les elits, la inversió científica i els mitjans de comunicació, l’autor examina els efectes d’este centralisme sobre la cohesió d’Espanya. Enguix advertix que “este desequilibri profund no només perjudica les perifèries, sinó que empobrix i debilita el país en conjunt”.

Cicle-col·loqui “Més clar, aigua”

Incorporat a la programació del Museu d’Aigües d’Alacant a principis de 2026, el cicle-col·loqui “Més clar, aigua” compta amb propostes temàtiques noves cada mes que contribuïxen al posicionament del Museu. Recentment, el museu ha acollit, dins d’este format, la presentació del llibre Pistoleros y terrorismo en la España de Alfonso XIII, de Gerardo Muñoz, historiador i columnista d’INFORMACIÓN; el debat “És Mercosur beneficiós per a Espanya?”; la presentació de la novel·la gràfica Caperucita en Manhattan, de Catalina González i Helena Bonastre; la presentació de La sombra de Agamenón, de Daniel Ortiz; o el debat “Alacant, Silicon Valley de la intel·ligència artificial?”, amb Andrés Pedreño i Lasse Rouihainen.

