Investigadors de la UA modifiquen compostos orgànics clau per a medicaments més sostenibles

El mètode innovador utilitza ferro, un metall abundant i de baix cost, i permet evitar reactius oxidants addicionals

José Carlos González Gómez, investigador principal, en el centre, amb Irene Bosque, a l’esquerra, i Sara Cuadros, a la dreta

José Carlos González Gómez, investigador principal, en el centre, amb Irene Bosque, a l’esquerra, i Sara Cuadros, a la dreta / ROBERTO RUIZ DE ZAFRA

A. Fajardo

A. Fajardo

Investigadors de la Universitat d’Alacant (UA) han desenrotllat una modificació de compostos orgànics clau fonamental en el desenrotllament de medicaments d’última generació. El seu mètode utilitza ferro, un metall abundant i de baix cost, en línia amb els principis de la química sostenible, ja que empra llum visible i electricitat com a fonts d’energia i permet evitar reactius oxidants addicionals.

L’equip de l’Institut de Síntesi Orgànica (ISO) i del Departament de Química Orgànica de la UA, al costat d’investigadors de la Universitat de Múrcia, han publicat en la revista científica Nature Communications el seu innovador mètode.

El treball se centra en un procés químic anomenat trifluorometilació, que consistix a afegir un xicotet grup d’àtoms (CF₃) a una molècula orgànica. Esta modificació s’usa molt en química farmacèutica, perquè pot millorar propietats importants dels medicaments, com la seua estabilitat en l’organisme, la seua capacitat per a travessar les cèl·lules o la seua eficàcia. De fet, esta classe de grup químic és present en molts fàrmacs actuals, com la Trifluridine, un medicament amb efectes antivirals i anticancerosos.

Imagen del trabajo en el laboratorio.

Imatge del treball en el laboratori / ROBERTO RUIZ DE ZAFRA

Segons explica l’investigador José Carlos González-Gómez, els mètodes tradicionals per a introduir este grup químic solen ser complicats: requerixen reactius cars, condicions molt agressives o substàncies oxidants que generen residus i dificulten la seua aplicació a gran escala. Per això, trobar formes més netes i eficients de realitzar estes reaccions és un dels reptes actuals en química orgànica i medicinal.

Sense oxidants externs

En este context, segons afig, “hem dissenyat una estratègia fotoelectrocatalítica que combina llum visible i corrent elèctric per a generar radicals trifluorometil a partir de trifluoroacetat de sodi, un compost econòmic i fàcilment disponible”.

Trabajo con luz ultravioleta.

Treball amb llum ultraviolada / ROBERTO RUIZ DE ZAFRA

La clau de l’avanç “residix en l’ús d’espècies de ferro que exercixen un doble paper catalític, ja que actuen com a fotocatalitzadors promovent la descarboxilació sota irradiació i, al mateix temps, funcionen com a electrocatalitzadors facilitant la regeneració del cicle catalític sense necessitat d’afegir oxidants externs, la qual cosa permet que la reacció es duga a terme en condicions suaus i controlables i es generen únicament subproductes nets com ara diòxid de carboni i hidrogen”, assenyalen els investigadors.

