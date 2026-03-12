L’Uruguai es fixa en l’Alfàs del Pi per a impulsar projectes culturals conjunts
L’alcaldessa en funcions rep el cònsol general de l’Uruguai a València en una reunió centrada a reforçar els llaços amb la comunitat internacional del municipi
Amb una comunitat estrangera representada per 100 nacionalitats, l’Alfàs del Pi suma un país més a la seua reconeguda multiculturalitat. L’Uruguai s’ha interessat per l’espenta cultural del municipi i centrarà la seua presència en este àmbit segons s’ha donat a conéixer en la reunió mantinguda en l’ajuntament alfassí entre l’alcaldessa en funcions, Mayte García, i el cònsol de l’Uruguai a València, Pablo Marichal Abiuso.
En la reunió han participat també la regidora de Residents Internacionals, Martine Mertens; el regidor de Cultura, Manuel Casado, i representants de l’Associació Uruguaians i Amics de la Costa Blanca, encapçalats per la seua presidenta, Rina Castelucci.
Durant la trobada, s’ha destacat el caràcter obert i multicultural de l’Alfàs del Pi, un municipi en el qual conviuen persones de més d’un centenar de nacionalitats i a on el teixit associatiu internacional exercix un paper actiu en la vida social i cultural.
Interés a col·laborar
Un dels temes centrals ha sigut el projecte municipal “L’Alfàs del Pi 2026. Any Cultural”, iniciativa amb la qual l’Ajuntament pretén impulsar una àmplia programació d’activitats culturals. En este context, les dos parts han mostrat el seu interés per obrir una línia de col·laboració que permeta promoure iniciatives culturals i activitats d’intercanvi entre l’Uruguai i el municipi.
La visita del cònsol es produïx després de la seua participació, el passat octubre, en l’acte organitzat per l’Associació Uruguaians i Amics de la Costa Blanca amb motiu del bicentenari de la independència de l’Uruguai i el 15é aniversari de l’entitat.
Pablo Marichal Abiuso pertany al Servici Exterior de l’Uruguai i desenrotlla la seua labor diplomàtica en l’àmbit consular, cultural i de relacions internacionals.
L’alcaldessa en funcions, Mayte García, ha assenyalat que trobades com esta “permeten reforçar els llaços amb països amb els quals compartim comunitat i obrir noves oportunitats de col·laboració cultural i social”.
