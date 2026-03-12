Música i dramatúrgia s’uniran a la Vila Joiosa amb la posada de llarg de Marina Paredes
L’autora vilera torna a casa per a presentar en directe el seu primer àlbum, Para nacer, amb una obra-concert, el pròxim 10 d’abril, a les 19 hores, en el Teatre Auditori
Una revisió de la música des de les arts escèniques. Hi ha vegades que el diàleg en el món de l’art servix com a extensió, a on es juga amb altres llenguatges i la música deixa de ser únicament una experiència purament sonora. La cantant vilera Marina Paredes pretén fer un pas més enllà en la seua carrera professional amb el llançament del seu primer àlbum, Para nacer, que presentarà en la seua terra, la Vila Joiosa, amb un recital en forma d’obra-concert que donarà un significat nou al disc.
La dramatúrgia i la imatge seran presents el 10 d’abril, a les 19 hores, en el Teatre Auditori La Vila Joiosa. Eixe mateix dia, la intèrpret alacantina, que actualment residix a Madrid, presentarà un àlbum al qual li ha dedicat un caliu especial i que ha anat desgranant en xicotetes dosis amb cançons marcades per una atmosfera envolupant i un so molt característic. L’obra amb la qual es presentarà el seu treball discogràfic, que eixirà publicat eixe mateix dia, s’anomena Criatura i deixa de ser un treball íntim per a convertir-se en una cosa conjunta.
“Criatura ha sigut un treball profundament col·lectiu, una extensió escènica de les cançons del disc. Per a mi, eixes cançons van ser quasi alquímiques i esta obra-concert expandix eixe món que existix en Para nacer”, explica l’artista a INFORMACIÓN. “La peça afig significats nous gràcies a la mirada d’Irati Morán, directora i dramaturga de l’obra, i de Lidia Guillem, directora. Irati va veure molt clarament la connexió entre el disc i el postnaturalisme, i jo m’he agarrat a eixa idea com qui s’agarra a un arbret enmig d’una tempesta”, explica.
La cantant se sent segura cedint la seua intimitat a la creativitat artística de les directores i assegura que eixe marc des del qual han dibuixat l’obra “explica i defén moltes de les coses que vaig sentir mentres feia el disc”, subratlla. D’esta manera, s’ha donat forma a uns textos que van nàixer de dinàmiques i processos compartits durant la creació amb tot l’equip i Paredes es mostra molt contenta per “habitar el disc al costat de músics, l’actriu Georgina Pressegué i tot l’equip humà que el fa possible”.
Les entrades per a la presentació en el Teatre Auditori La Vila Joiosa ja estan disponibles a través de vivaticket.com i els assistents podran assistir d’eixa manera a la posada de llarg del primer àlbum de la cantant i compositora vilera, en una espècie de diàleg amb diverses extensions del món de l’art. “Criatura és rara, bella, humana i no-humana”, finalitza. Al costat d’ella estaran els músics Gabriel Vidanauta (bombo legüero, flauta travessera i guitarra), Manu Clavijo (violí i veu) i Andrea Ibero (violoncel i veu).
