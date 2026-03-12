Sanitat
Realitat virtual per a entendre la malaltia renal crònica, una patologia que va a més
Una persona pot perdre fins al 90 % de la seua funció renal abans de percebre símptomes, encara que una anàlisi de sang i orina ajuda a la seua detecció precoç: així ho expliquen des del Departament de Salut d’Alacant
Enguany es commemora el 20é aniversari del Dia Mundial del Renyó, una campanya internacional de conscienciació i prevenció de les malalties renals sota el lema “Salut renal per a tots. Cuidant la gent, protegint el planeta”. La iniciativa posa el focus en com els riscos relacionats amb el clima —com la contaminació atmosfèrica, l’estrés tèrmic, la deshidratació o els fenòmens meteorològics extrems— poden agreujar el risc de malaltia renal crònica i accelerar-ne la progressió.
Estretament relacionada amb la hipertensió, esta empitjora la funció renal i cardiovascular, i la deterioració renal agreuja la tensió alta.
L’Àrea de Salut Alacant-Hospital General s’hi suma amb una jornada de sensibilització dirigida a informar la ciutadania sobre la importància de previndre la malaltia renal crònica i la senzillesa de les mesures que contribuïxen a reduir el seu risc, i ho fa mitjançant la campanya “Connexions (In)visibles”, impulsada per diferents entitats en el centre de salut San Vicente I, que pertany a este departament.
La hipertensió empitjora la funció renal i cardiovascular
Renyons i cor
En este context, s’oferix a usuaris i professionals sanitaris una experiència de realitat virtual per a submergir-se en el dia a dia d’una persona amb malaltia renal crònica, tal com explica la coordinadora mèdica, Concepción Sánchez.
Mitjançant un format immersiu i visual, la iniciativa ajuda a comprendre de manera clara els factors de risc de la malaltia, com pot diagnosticar-se, la interconnexió entre els renyons, el cor i el metabolisme, i com l’alteració d’un d’estos sistemes pot influir en la resta.
La coordinadora d’infermeria del centre de salut, María José Valls, destaca “l’important paper de l’atenció primària en el maneig dels factors de risc, així com en la prevenció i l’educació sanitària de la població”. Valls recorda que, en pacients amb malaltia renal crònica, “el seguiment sol ser compartit entre Atenció Primària i el Servici de Nefrologia de l’Hospital General Universitari Doctor Balmis, al qual es deriven els casos més avançats o complexos”.
Diàlisi o trasplantament
Com assenyala el cap d’este servici, el doctor Javier Pérez Contreras, “treballem per a donar resposta al gran problema de salut que representa l’augment progressiu de la malaltia renal, un procés greu que en molts casos obliga a iniciar diàlisis o fer un trasplantament de renyó i que té un gran impacte en la qualitat de vida dels pacients, a més d’importants costos sanitaris i un augment de la mortalitat”.
La malaltia renal crònica afecta a Espanya un de cada set adults i, no obstant això, s’estima que dos de cada tres persones que la patixen no ho saben. Este infradiagnòstic s’explica, en gran manera, perquè es tracta d’una malaltia silenciosa en les fases inicials, la qual cosa dificulta la seua detecció precoç.
Vigilar la sal
No obstant això, l’especialista sosté que “pot diagnosticar-se fàcilment malgrat que en molts casos no ocasiona símptomes fins a fases molt avançades. Una persona pot perdre fins al 90 % de la seua funció renal abans de percebre símptomes, però la malaltia pot detectar-se molts anys abans amb anàlisis senzilles de sang i orina. Esta detecció precoç és clau per a frenar la progressió del procés”.
Així mateix, insistix que “la prevenció és fonamental i, en gran manera, pot aconseguir-se seguint recomanacions senzilles com mantindre una alimentació saludable, evitar el sobrepés, controlar la tensió arterial, fer exercici, no fumar, no automedicar-se i vigilar el consum de sal i els nivells sanguinis de glucosa i colesterol”.
