Adif adjudica les obres de supressió d’un pas a nivell situat entre Alacant i Agost

El gestor invertirà 1,8 milions en un nou pas superior que donarà continuïtat al camí del Riu Segura

Pas a nivell a Agost que suprimirà Adif

Pas a nivell a Agost que suprimirà Adif / INFORMACIÓN

Ana Jover

Ana Jover

Després de deu anys de tràmits i anuncis, Adif ha desbloquejat, en menys d’un, l’actuació pendent a Alacant per a suprimir un pas a nivell. El gestor d’Infraestructures ha adjudicat, per 1,8 milions d’euros, les obres de construcció d’un pas superior que es convertirà en una alternativa a l’actual encreuament sobre les vies en la línia convencional La Encina-Alacant Terminal.

Estos treballs s’emmarquen en les actuacions previstes en el Pla de rodalies de la Comunitat Valenciana i tenen com a objectiu millorar la permeabilitat de la xarxa ferroviària i la mobilitat en la província. En concret, les obres es duran a terme en un punt entre Alacant i Agost per a augmentar les condicions de seguretat.

Les actuacions projectades comprenen la supressió del pas a nivell, situat en el punt quilomètric 440/484, mitjançant la construcció d’un nou vial a uns 20 metres, que comptarà amb un pas superior format per tres obertures per a salvar la doble via ferroviària en servici amb dos llums de 14 metres i una de 18 metres, segons la fitxa tècnica. Este vial permetrà la continuació del camí del Riu Segura.

Mapa en la que se aprecia el nuevo trazado.

Mapa en el qual s’aprecia el nou traçat / INFORMACIÓN

Alternativa

El nou pas elevat tindrà dos carrils de circulació de tres metres i passos laterals per a vianants, a més de comptar amb proteccions de seguretat i antivandàliques.

Adif també executarà nous camins d’enllaç entre la nova estructura i els camins existents en la zona, amb la finalitat de donar-los continuïtat i donar accés a les parcel·les i finques limítrofes.

L’actual pas a nivell compta amb avisos acústics i lluminosos i senyalització convencional que advertix del pas dels trens de la línia entre Alacant i La Encina. Amb l’eliminació del pas situat en el punt quilomètric (PK) 440/484, s’avança el desviament i s’habilitarà un camí en paral·lel a les vies que eviten l’encreuament per este punt de pas dels trens. L’obra preveu un termini d’execució de 10 mesos i un pressupost inicial de 2.027.781,72 euros. De fet Adif, ha previst que la inversió es repartisca entre enguany i el pròxim exercici.

