Els guies defenen el “rigor històric” de les visites als refugis de la Guerra Civil a Alacant, malgrat les exigències de Vox
L’associació encarregada dels recorreguts assegura que seran “respectuosos amb els fets històrics”, mentres els ultres celebren haver forçat el PP de Barcala a eliminar “la ideologia sectària”
Mentres Vox celebra haver espentat l’alcalde d’Alacant, Luis Barcala, a eliminar “la ideologia sectària” de les visites als refugis antiaeris de la Guerra Civil, l’Associació de Guies Oficials de la Comunitat Valenciana defén el “rigor” del guió elaborat i assegura que els itineraris seran “respectuosos amb els fets històrics”.
Els responsables del contracte per a la realització de les visites guiades han manifestat, este divendres, que el guió “ha sigut elaborat amb un únic objectiu: divulgar i contextualitzar un dels episodis més significatius de la història contemporània de la ciutat, a més de fer valdre un espai patrimonial de gran rellevància per a Alacant i per a la memòria col·lectiva dels seus ciutadans”.
Al respecte, l’Associació afig que el seu treball “es fonamenta en criteris professionals, històrics i patrimonials, propis de la interpretació del patrimoni, amb un enfocament divulgatiu, pedagògic i respectuós amb els fets històrics”. A més, assenyala que, com a entitat professional dedicada a la interpretació del patrimoni, desenrotlla la seua labor “des de la independència professional, amb l’objectiu d’acostar la història i el patrimoni a la ciutadania i als qui visiten la ciutat”.
Contingut supervisat
Segons les explicacions de l’Associació, el contingut històric “ha comptat amb l’assessorament i la supervisió de Pablo Rosser, doctor en Patrimoni Historicoartístic, reconegut especialista en temes de memòria, amb diverses publicacions de referència i responsable del contracte”. Un fet que, segons el parer del col·lectiu, “garantix el rigor documental de la informació que es transmet durant les visites”. Per tant, els guies remarquen que els recorreguts “es basen exclusivament en la formació que prèviament han rebut, així com en el discurs que l’exposició mateixa conté”.
A més, els guies afigen que les visites als refugis antiaeris i al Centre d’Interpretació “pretenen oferir una aproximació rigorosa, contextualitzada i accessible a un període complex de la història, per tal de contribuir al coneixement i a la conservació del patrimoni històric d’Alacant”. Per a aconseguir-ho, insistixen, “l’Associació continuarà treballant amb responsabilitat i professionalitat perquè estos espais patrimonials es convertisquen en llocs de coneixement, reflexió i divulgació històrica, oberts a tots els públics”.
Vox aplaudix una ciutat “lliure d’ideologia”
No obstant això, malgrat que els guies descarten que s’hagen atés exigències dels ultres, des de Vox es donen per satisfets amb esta nova cessió de l’equip de govern de Luis Barcala, després d’un breu període d’aparent tensió entre les dos formacions després que els ultres exigiren la dimissió de l’alcalde per l’escàndol de les vivendes protegides. Finalment, els d’Abascal van salvar el regidor popular en l’últim sospir impedint la seua reprovació, i les relacions entre els socis habituals semblen haver tornat al seu curs.
Per a la portaveu de Vox, Carmen Robledillo, “per fi esta ciutat està lliure de la ideologia sectària que busca enfrontar els espanyols noranta anys després de la Guerra Civil, que va dividir de la manera més dolorosa possible la nostra nació”. L’edil d’ultradreta aplaudix que “tots els visitants que vagen als refugis antiaeris coneixeran la història sense biaix ideològic, entenent els fets tal com van succeir i amb respecte a totes les víctimes del conflicte”.
