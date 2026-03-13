Elx impulsa una targeta turística digital per a fomentar el consum del visitant
El bitllet electrònic es podrà adquirir per 24, 48 i 72 hores i agrupa, en un pack, les experiències de la ciutat, projecte municipal que es complementarà amb la instal·lació de cartelleria interactiva sobre monuments
Una targeta turística per a agrupar, en un pack, les diferents experiències que pot endur-se el visitant quan arriba a Elx i, a més, augmentar el consum en la ciutat. És la idea que maneja l’Ajuntament amb el que anomenen VisitElche Card, un recurs digital que permetrà accedir, amb descomptes, a museus, transport públic, trenet i visites guiades, a més d’oferir informació útil per a planificar la visita des del mòbil mateix.
El doble vessant amb esta proposta és que l’Ajuntament, per mitjà de VisitElche, puga obtindre informació estadística sobre el comportament dels turistes i registrar dades anònimes sobre quins recursos es visiten amb més freqüència, quins itineraris seguixen o quant de temps romanen en la ciutat. Esta informació ajudarà a dissenyar campanyes de promoció més eficaces i a adaptar l’oferta a la demanda real.
90.000 euros
L’expedient de licitació del projecte es va aprovar en una de les últimes juntes de govern i forma part del Pla de sostenibilitat turística, amb un import de 90.000 euros que serà finançat amb fons europeus. Este programa ha servit, durant els últims anys, com a ferramenta administrativa i econòmica per a executar les accions previstes en el Pla estratègic de turisme local orientades a modernitzar l’oferta turística i reforçar el posicionament de la ciutat com a destinació.
L’edil de l’àrea, Irene Ruiz, va explicar que, amb la targeta, que podria començar a operar el mes de juny, es vol exportar el model que utilitzen ja altres ciutats com València, Gijón o Guipúscoa, en forma de bitllet electrònic que es pot emmagatzemar en la cartera digital del telèfon intel·ligent. Estarà disponible inicialment en tres modalitats, de 24, 48 i 72 hores, en funció de l’estada, i cada opció inclourà diferents combinacions de servicis turístics.
Paquets
Per exemple, el paquet bàsic de 24 hores inclourà accés a dos museus municipals, l’ús del tren turístic i fins a deu trajectes en l’autobús urbà durant el període de validesa. En l’opció de 48 hores s’ampliaran les visites a quatre museus i s’afegirà una visita guiada pel centre històric, mentres que la targeta de 72 hores permetrà accedir a un nombre major de recursos culturals. El preu definitiu encara no s’ha fixat, però en l’àmbit municipal estimen que els preus de partida serien entre 10 i 15 euros, segons el treball en altres municipis, encara que hauran d’estudiar-ho bé sobre la base de la realitat de la ciutat, ja que, com va assenyalar Ruiz, l’accés als museus il·licitans és econòmic.
Més enllà de facilitar l’accés als recursos turístics, la targeta busca estimular el consum també en la iniciativa privada, motiu pel qual cada usuari podrà fer-se una espècie de targeta a la carta incorporant descomptes o promocions específiques per a activitats com ara tastos de vins o muntar en globus.
Este sistema estarà connectat amb el portal turístic municipal i es preveu la possibilitat que els visitants gestionen diverses targetes des d’un mateix dispositiu, cosa especialment útil en el cas de famílies o grups.
Senyalització intel·ligent
Paral·lelament a la targeta digital, la Regidoria de Turisme també espera que, en l’arrancada de la temporada estival, puga implementar-se el nou sistema de senyalització intel·ligent. Seran un total de 21 suports interactius que es col·locaran en punts estratègics del centre històric, com ara espais patrimonials rellevants, per a millorar l’orientació dels visitants en la ciutat. El projecte també està en licitació per un pressupost de 190.000 euros i serà assumit dins del mateix Pla de sostenibilitat turística.
Els senyals adoptaran diferents formats, des de tòtems verticals fins a panells tipus taula o plaques instal·lades en la paret, que permetran accedir a informació ampliada mitjançant codis QR que es podran escanejar i que portaran el transeünt a un portal amb dades escrites i també a vídeos que els pose en context sobre el que tenen davant, a més de facilitar-li rutes per a arribar a punts d’interés pròxims. Fins i tot estarà connectada la senyalística amb els mapes de plataformes com wikilok.
Una de les novetats del sistema és que comptarà amb tecnologia Navilens, dissenyada per a facilitar l’accés a la informació a persones amb discapacitat visual o sensorial, ja que empra codis d’alta visibilitat que poden ser detectats per dispositius mòbils, fins i tot a una certa distància. Quan l’usuari tinga activada l’aplicació corresponent, el telèfon identifica automàticament el codi i reproduïx la informació en format accessible, a on fins i tot entrarien audioguies. D’igual manera, d’entrada, la informació es mostrarà en valencià, castellà, anglés i francés, amb la idea d’ampliar idiomes.
Pantalles interactives
Des de Turisme indiquen que la idea amb la segona fase d’este projecte seria ampliar esta senyalística amb pantalles interactives seguint un model similar al que l’executiu local va implantar en quioscos sense ús, a on apareix la programació municipal amb esdeveniments pròxims. Ara com ara, els senyals seran estàtics, i, segons va matisar Ruiz, en els plecs s’ha tractat de buscar un equilibri perquè la ferramenta informativa no acabe sent un obstacle a l’accessibilitat o que fins i tot afecte l’estètica del patrimoni. En este sentit, l’edil va traslladar que s’ha tingut en compte que els suports estiguen construïts amb materials antivandàlics i que la colorimetria s’integre en el paisatge.
