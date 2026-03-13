Monòver tanca el 2025 amb superàvit i reduïx el seu deute municipal en més d’11 milions d’euros
L’Ajuntament afirma que el nivell d’endeutament està ja per davall del límit legal del 110 %
L’Ajuntament de Monòver ha tancat l’exercici pressupostari de 2025 amb un resultat positiu i una reducció significativa del deute municipal. Així ho va exposar la regidora d’Hisenda, Verónica Giménez Vidal, durant el ple municipal en el qual es retia compte de la liquidació del pressupost de l’any passat.
Segons les dades presentades, el pressupost de 2025 llança un resultat pressupostari ajustat positiu de 238.837 euros, cosa que significa que el consistori ha ingressat més del que ha gastat durant l’exercici, una vegada aplicats els ajustos que establix la normativa comptable. La liquidació també confirma que el municipi complix els objectius d’estabilitat pressupostària i la regla de gasto.
Un dels indicadors més destacats és l’estalvi net positiu, que se situa en 891.443 euros. Esta xifra reflectix la capacitat de l’Ajuntament per a fer front a les obligacions financeres i continuar avançant en el sanejament dels comptes municipals.
Deute municipal
Durant la seua intervenció, la responsable d’Hisenda va subratllar especialment l’evolució del deute municipal. Segons va explicar, quan l’actual equip de govern va assumir la gestió de l’Ajuntament, el deute superava els 25 milions d’euros. En la liquidació de 2025, el capital viu pendent se situa en 13.626.877 euros. “Això significa que s’ha reduït el deute municipal en més d’11 milions d’euros”, va destacar Giménez Vidal durant la sessió plenària.
A més, el percentatge d’endeutament respecte als ingressos corrents s’ha situat en el 106,88 %, la qual cosa permet a l’Ajuntament situar-se per davall del llindar del 110 % establit per la normativa estatal. La regidora va assenyalar que esta dada suposa “un indicador molt rellevant de la millora progressiva de la situació financera del municipi”. En este sentit, va atribuir l’evolució positiva a una política de gestió econòmica basada en el control del gasto, la reducció del deute i el compliment de les regles fiscals.
“La liquidació del pressupost de 2025 confirma que l’Ajuntament està avançant en una línia de gestió responsable orientada a garantir l’estabilitat financera i el futur del municipi”, va concloure l’edil d’Hisenda.
