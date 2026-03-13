Reaccions a la detenció de Baño: del silenci de Marián Cano a la “presumpció d’innocència” que demana el Consell
El conseller de Presidència, José Luis Díez, i la consellera de Turisme han sigut preguntats per l’arrest del president de la Cambra de Comerç d’Alacant
El Consell ja ha reaccionat a la detenció del president de la Cambra de Comerç d’Alacant, Carlos Baño. José Luis Díez, conseller de Presidència, ha exercit, este divendres, de manera extraordinària. com a portaveu de l’executiu autonòmic davant de l’absència de Miguel Barrachina, que habitualment s’encarrega de la tasca de comparéixer davant dels mitjans després dels plens del Consell.
Després d’anunciar els assumptes tractats en el ple, Díez ha sigut preguntat per l’arrest de Baño, relacionat amb la investigació que du a terme la Fiscalia Anticorrupció sobre el programa dels bons consum dels anys 2022 i 2023 en la província d’Alacant a través de la Diputació, quan esta institució la presidia Carlos Mazón.
“És una notícia que, com poden imaginar, ens ha agafat amb el Consell reunit”, ha contestat Díez, que ha dit ser coneixedor de la detenció pel que ha llegit en els mitjans de comunicació. I ha conclòs que la postura del Consell “en estos casos és de màxim respecte a l’actuació i a les diligències judicials i, per descomptat, com no podria ser d’una altra manera, la presumpció d’innocència per davant”.
Més reaccions
Des de la Conselleria d’Indústria, Turisme, Innovació i Comerç que dirigix Marián Cano s’han limitat a reiterar el “respecte màxim” per l’actuació policial i judicial. Quant a possibles mesures a adoptar, des de l’Administració autonòmica consideren que la investigació afecta exclusivament una entitat privada, que és Facpyme.
Quant a la posició de Carlos Baño com a president de la Cambra d’Alacant, assenyalen que, encara que la Generalitat té la responsabilitat de la tutela d’estes institucions, esta tutela es limita a comprovar que els comptes siguen correctes, per la qual cosa no poden intervindre en la decisió que prenguen els seus membres sobre la continuïtat o no de Baño en el càrrec.
En qualsevol cas, també han volgut desvincular el bo consum pel qual presumptament s’investiga Facpyme, que va concedir la Diputació Provincial, del que ha atorgat en diferents exercicis la mateixa Generalitat, que es gestiona directament a través dels ajuntaments. D’esta manera, des de la Conselleria assenyalen que no tenen cap coneixement més de les actuacions que es desenrotllen, més enllà del que ja és públic.
Detenció
Agents de la Policia Nacional han detingut, este matí, el president de la Cambra de Comerç d’Alacant, Carlos Baño, en el marc de la investigació que des de fa mesos porta la Fiscalia Anticorrupció sobre el programa dels bons consum dels anys 2022 i 2023 en una vintena de municipis de la província. En paral·lel, s’està procedint a un registre en la seu de Facpyme a Alacant. Agents de la Policia Nacional romanen en l’interior de la seu realitzant un registre.
Les oficines estan en la primera planta de la CEV i, segons han confirmat fonts pròximes al cas, els efectius estan arreplegant la informació i documentació de la Federació de Comerços i Pimes de la Província d’Alacant.
La Fiscalia contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada va obrir una investigació per un presumpte delicte de frau de subvencions per a indagar si la patronal del comerç de la xicoteta i mitjana empresa de la província d’Alacant (Facpyme), que presidix Carlos Baño, es va lucrar en l’execució, a través d’una societat instrumental, de les campanyes del bo comerç de la Diputació corresponents als exercicis 2022 i 2023 en una vintena de municipis de la província.
Al capdavant de la corporació provincial en eixa etapa estava Carlos Mazón, impulsor d’este programa i excap del Consell, a qui, a mitjan 2023, va succeir en el càrrec que encara ostenta el també popular Toni Pérez.
Baño sempre ha presumit de les seues bones relacions amb l’expresident de la Generalitat, de qui ha arribat a dir que era “un germà”.
