Festivitat
Així és la campanya d'Elx per a malcriar els pares en el comerç local
La promoció municipal difon tres vídeos rodats en negocis de la ciutat per a animar a celebrar el 19 de març, el Dia del Pare
L'Ajuntament d'Elx ha posat en marxa la campanya ‘Malcríalo’ amb l'objectiu d'incentivar el consum en el comerç local i en l'hostaleria amb motiu del Dia del Pare, que se celebra dijous que ve 19 de març. La iniciativa, promoguda a través de la regidoria de Comerç i Hostaleria, busca animar els il·licitans a recórrer als establiments de la ciutat per a comprar regals o compartir experiències en una data assenyalada també per als qui celebren el seu sant.
La proposta es recolza en una sèrie de tres vídeos promocionals que seguiran la línia de campanyes anteriors i que es difondran a través de les xarxes socials de l'Ajuntament. Els espots han sigut gravats en diferents comerços i locals de restauració del municipi, amb la intenció de posar en valor l'oferta de proximitat i de reforçar la visibilitat dels negocis il·licitans.
Tres vídeos amb escenari local
La campanya ha sigut desenrotllada per Yerno Comunicación i gira entorn d'escenes plantejades en to humorístic. En estes, un pare rep diferents regals per part dels seus fills en seqüències gravades en diverses localitzacions del comerç i la restauració d'Elx, de manera que la campanya servix també com a aparador de l'activitat econòmica local.
Amb esta fórmula, l'Ajuntament pretén aprofitar una data d'especial consum per a afavorir les compres en establiments de proximitat i promoure també l'activitat en bars i restaurants, vinculant la celebració familiar amb el suport al teixit comercial del municipi.
Crida a les famílies
La regidora de l'àrea, Caridad Martínez, va explicar que “l'objectiu és animar els il·licitans a celebrar esta data tan assenyalada en família, que es recorden dels seus pares i també de tots els Joseps i Josepes que este dia també celebren el seu sant”. L'edil emmarca així la campanya en una jornada amb doble component festiu i amb tradició de trobades familiars.
Martínez va subratllar a més el missatge emocional que busca transmetre la iniciativa, lligant la compra de regals o el gaudi d'una experiència gastronòmica amb un record compartit entre pares i fills. En eixe sentit, va assenyalar que amb esta acció volen que “tingueu un record i un instant bonic amb els vostres pares i alhora s'ajude el comerç i l'hostaleria del nostre municipi”.
Impuls al comerç i la restauració
La campanya municipal reforça l'estratègia de promoció del consum de proximitat a través d'accions vinculades a dates destacades del calendari comercial. En esta ocasió, el focus es posa en el 19 de març, una jornada que pot traduir-se en un augment de les compres i de les reserves en establiments hostalers.
Amb ‘Malcríalo’, el consistori planteja una crida directa a celebrar el Dia del Pare a Elx, secundant-se en el comerç i la restauració de la ciutat i utilitzant un format audiovisual breu, pròxim i de to desenfadat per a arribar al públic a través dels canals digitals municipals.
