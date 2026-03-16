Barcala anuncia la segona estació intermodal per a Alacant... abans de construir-ne la primera
L'alcalde avança que el futur Pla general inclourà un nou node de transport, al costat de la parada de rodalia de la universitat, que connectarà trens i TRAM juntament amb un gran aparcament dissuasiu
La futura estació intermodal d'Alacant encara està pendent de concretar-se, després d'anys de reivindicació veïnal, juntament amb el futur disseny del Parc Central. No obstant això, abans fins i tot que veja la llum eixa infraestructura, la primera de tals característiques a la ciutat, l'Ajuntament ja ha anunciat la segona, al costat de la parada de Rodalia de la Universitat.
L'executiu municipal de Luis Barcala ha anunciat este dilluns, a través d'un comunicat, que el futur Pla general espera dotar la ciutat d'un segon node intermodal, Alacant Nord, que servirà de suport a l'Estació Intermodal central i connectarà servicis ferroviaris, de TRAM i un gran aparcament dissuasiu.
L'esborrany del document definix dos grans estacions: d'una banda, la Intermodal, entorn de l'actual estació de Renfe, que integrarà rodalia, alta velocitat, l'Estació Central del TRAM i una nova per a autobusos metropolitans i regionals. D'altra banda, es preveu també un node secundari, que connectarà rodalia, alta velocitat cap a Benidorm i Madrid (tren de la costa), servicis de llarg recorregut i la xarxa tramviària. Este nou espai, situat a l'entorn de l'estació de Rodalia de la Universitat d'Alacant, es vincularà amb la futura ronda metropolitana de l'A-70, generant un corredor de mobilitat ràpida, eficient i sostenible.
A més, segons ha apuntat el govern municipal, està previst que els dos nodes compten amb connexió directa a l'aeroport, garantint la intermodalitat entre mitjans urbans, metropolitans i aeroportuaris. Esta estratègia ferroviària es complementarà amb la proposta d'una nova parada de Rodalia en l'arc d'activitat productiva d'Alacant, pròxima a les àrees industrials actuals i les previstes, enfortint la mobilitat laboral sostenible.
Alacant, capital regional del transport
De la mateixa manera, es planteja que la variant de Torrellano permet aglutinar els trànsits de rodalia, llarga distància i mercaderies, connectant l'Estació Central i Alacant Nord amb l'aeroport, i millorant l'eficiència logística. Al seu torn, es proposa un nou accés ferroviari al port, en l'entorn de l'A-31, que substituïsca l'actual traçat en trinxera entre les àrees industrials. Un espai que quedarà alliberat per a passar a formar part d'un corredor verd.
"Alacant ha de convertir-se en el gran node regional de transport, apostant per la intermodalitat i per la mobilitat sostenible, amb un transport públic reforçat que done servici als alacantins i a l'entorn metropolità i que permeta reduir la presència del trànsit privat en el nucli urbà i el front litoral”, destaca el regidor d'Urbanisme, Antonio Peral. En este sentit, l'edil popular afig que en el Pla general estructural s'aposta "per dotar a la ciutat amb les infraestructures de mobilitat necessàries, entre les quals destaquen l'Estació Intermodal, que serà la principal, i el node secundari Alacant Nord, que li servirà de suport".
I la primera?
Mentres eixos avanços urbanístics acaben de plasmar-se en el futur Pla general, la ciutat continua esperant conéixer el disseny de la primera estació intermodal i el seu encaix en el futur Parc Central. Un avanç que, en els últims dies, es veu amb preocupació des de l'oposició municipal (tant Vox com l'esquerra) i les associacions de veïns, després que l'alcalde obrira la porta a un "semisoterrament" de l'actual entramat de vies, contra la reivindicació dels residents i del mateix ajuntament.
Ja el mes de juny passat, preguntat per INFORMACIÓN sobre esta qüestió, Barcala va assegurar que "les bones solucions són les viables, que sí que es poden materialitzar i executar". Quant a si el ministre Óscar Puente (poc inclinat als soterraments pel seu elevat cost i la duració de les obres) l'havia convençut del seu posicionament, el regidor va tirar llavors pilotes fora: "Jo ho deixe ací...", va apuntar llavors. De confirmar-se esta intenció, suposaria renunciar a una de les històriques demandes de la ciutadania alacantina, que fa dècades que reclama la recuperació de l'espai que actualment ocupen les vies de l'estació Alacant-Terminal per als ciutadans, amb la previsió de construcció de vivendes i l'habilitació de zones verdes.
Per a eixir de dubtes, la ciutat espera al fet que l'Ajuntament i el Ministeri de Transports fixen una nova data per a l'anunci del projecte. El primer intent estava previst per al passat estiu, anotat en l'agenda pública del ministre Puente del 4 de juliol a les 11 hores, encara que finalment no es va celebrar a petició de l'executiu de Barcala. Després de mesos de dubtes, les dos administracions van reprogramar la trobada per al 2 de febrer de 2026, però la cita va tornar a anul·lar-se, en esta ocasió per l'accident ferroviari d'Adamuz. Des de llavors, no s'ha anunciat un nou acte de presentació.
