La Guàrdia Civil investiga una associació cannàbica d'Orihuela Costa per tràfic de drogues
Els agents detenen dos hòmens de 32 i 34 anys i intervenen 146 grams d'haixixs, 230 grams de marihuana, 1.042 euros en efectiu i divers material tecnològic
La Guàrdia Civil ha detingut dos hòmens i n'ha investigat un tercer per diverses irregularitats comeses en una associació cannàbica situada a Orihuela Costa. El local, que operava amb l'aparença d'una associació legal, feia presumptament vendes il·lícites de substàncies estupefaents. Així, els agents van observar discrepàncies entre l'activitat desenrotllada per una suposada associació i els fins legals establits per a esta mena d'entitats.
Les investigacions es van iniciar el mes de febrer passat, quan l'Equip ROCA de la Companyia de Torrevieja, en el marc d'una operació contra el cultiu i tràfic il·legal de marihuana, va detectar indicis d'irregularitats en l'establiment.
En una primera fase, van analitzar la documentació pública de l'associació, inclosa la seua acta fundacional. Esta anàlisi va permetre identificar la composició dels membres que formaven part de l'entitat, així com avançar en la verificació de les activitats que es desenrotllaven en el local.
Arran d'estes actuacions, es va establir un dispositiu de vigilància en coordinació amb patrulles de la caserna principal de Pilar de la Horadada. Durant este operatiu es va procedir a la identificació de diversos clients que acudien al local i que, presumptament, adquirien substancies estupefaents, així com de treballadors de l'establiment.
Estes circumstàncies van portar els agents a concloure que, encara que el local funcionava amb l'aparença d'una figura associativa legal, en realitat operava com un punt de venda de droga.
Registre
El passat 26 de febrer, una vegada que els investigadors van obtindre indicis raonables d'estes vendes il·legals de drogues, es va dur a terme una entrada i registre en l'establiment. A l'interior es van intervindre 146 grams d'haixixs, 230 grams de marihuana, 1.042 euros en efectiu, una balança de precisió i divers material tecnològic.
Com a resultat, van ser detinguts dos hòmens de 32 i 34 anys, un d'ells president de l'associació i l'altre treballador de l'establiment, en un operatiu en el qual també es va comptar amb la col·laboració de la Policia Local d'Orihuela.
L'endemà, es va investigar el secretari de l'associació, un home de 37 anys, per estos mateixos fets.
Els detinguts van ser posats a la disposició de l'autoritat judicial competent, que va decretar la seua posada en llibertat amb l'adopció de mesures cautelars. Així mateix, els agents han sol·licitat judicialment el tancament de l'establiment. Tant als arrestats com a la persona investigada se'ls han imputat els delictes contra la salut pública per tràfic de drogues i pertinença a grup criminal.
Suscríbete para seguir leyendo
