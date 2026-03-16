Reaccions
Pérez Llorca diu que la investigació sobre Baño "no afecta" la Cambra d'Alacant
El cap del Consell tracta de posar distància en el cas dels bons de consum entre Facpyme i l'entitat cambral
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha demanat este dilluns respecte a la investigació judicial oberta entorn del president de la Cambra de Comerç d'Alacant, Carlos Baño. El cap del Consell, a més, ha reiterat la postura del Consell de defendre la presumpció d'innocència de l'empresari que va ser detingut el divendres passat per una presumpta gestió irregular dels bons de consum a través de la Federació de Comerç i Pimes de la Província d'Alacant (Facpyme). En este sentit, el president considera que el cas "no afecta" l'entitat cambral.
Pérez Llorca ha fet estes declaracions en la seua vista a Onda (Castelló) per a assistir a la presentació de l'estudi per al futur de la ceràmica de Castelló. A preguntes dels mitjans, el cap de l'executiu autonòmic ha assenyalat que cal "respectar les decisions judicials, que continue la investigació", i ha intentant separar la federació de l'entitat, si bé les dos estan presidides per Carlos Baño, qui va eixir de la Comissaria de la Policia Nacional acusat dels delictes de frau de subvencions i falsedat.
"És una investigació que està amb secret de sumari i, per tant, tampoc tinc molta més informació", ha afegit. Pérez Llorca ha insistit en la necessitat de mantindre la presumpció d'innocència del president de la Cambra de Comerç alacantina. "Per descomptat, preval sempre la presumpció d'innocència i cal ser molt respectuosos en este temps (…) amb eixa presumpció d'innocència del senyor Baño", ha assenyalat en declaracions a l'agència Efe.
Separació
El president de la Generalitat també ha diferenciat entre la investigació i la institució cambral. "A mi em consta que no s'investiga la Cambra de Comerç, s'investiga Facpyme", ha afirmat, en referència a la federació alacantina. Pérez Llorca ha subratllat la importància de "separar estes qüestions" per a no perjudicar la imatge de les cambres de comerç.
"El primer que hem de fer per a no danyar l'honorabilitat d'una institució tan important com són les cambres de comerç és separar estes qüestions", ha ressaltat. El cap del Consell ha insistit que, segons la informació de la qual disposa, no hi ha indicis que afecten directament la institució. "No em consta que hi haja res més o res que afecte la Cambra de Comerç en si", ha conclòs.
La investigació, dirigida per la Fiscalia Anticorrupció, se centra en presumptes irregularitats en la gestió de subvencions vinculades a programes de bons de consum impulsats en municipis de la província d'Alacant entre 2022 i 2023, en els quals va participar la patronal Facpyme.
