Vora un centenar de persones acomiaden l'artista Pepe Azorín a la Vila
La missa, celebrada al tanatori de la localitat, va reunir personalitats del món de la cultura i representants polítics del municipi i de la província
Vora un centenar de persones han assistit este dilluns a la Vila Joiosa al funeral del pintor, gravador i escultor Pepe Azorín, mort diumenge i molt vinculat a la vida cultural de la localitat. La missa corpore insepulto, celebrada al tanatori de la Vila, ha estat oficiada pel rector del municipi, Francisco Morató, i ha reunit familiars, representants institucionals, artistes i veïns que han volgut donar l'últim adeu al creador.
Entre els assistents es trobaven l'alcalde d'Altea, Diego Zaragozí, i la regidora de Cultura, Pepa Victoria Pérez, a més de l'exdiputat i exsenador Ángel Franco. També hi han acudit professors de l'IES Bellaguarda d'Altea, centre en el qual Azorín va exercir com a docent, així com diferents figures de l'àmbit cultural. Entre elles, la directora del Museu d'Art Contemporani d'Alacant (MACA), Rosa Castells; l'artista plàstic Joan Castejón, o l'historiador Emilio Soler.
Uns altres dels assistents destacats han sigut la rectora de la Universitat d'Alacant, Amparo Navarro; el director de la Biblioteca Municipal d'Altea, Ignaci Beltrán; l'editor i impressor Josep Joan Lanuza, i el col·leccionista d'art Diego Martínez, entre altres. El funeral ha congregat també nombrosos veïns i amics procedents d'Altea, Alacant i altres punts de la província, que han volgut acompanyar la família de l'artista en este comiat. Així mateix, des del tanatori de la Vila han anunciat que l'últim divendres d'este mes, el 27 de març, se celebrarà una missa per l'etern descans de l'ànima de Pepe Azorín.
- Grupo Orenes presenta la única oferta para gestionar el nuevo gastromercado municipal de La Plasa en Torrevieja
- ¿Seguir cobrando el subsidio para mayores de 52 años o pedir la jubilación anticipada? Un funcionario de la Seguridad Social responde
- Hércules CF - Real Murcia
- El Gobierno adelanta el trasvase máximo de 60 hectómetros mensuales a este mes, abril y mayo por la reserva hídrica récord en la cabecera del Tajo
- Sarabia, sobre su continuidad en el Elche: 'No le he dedicado ni un segundo a pensar en mi futuro
- Dos detenidos por golpear y arrancar de un mordisco parte de la oreja a un profesor de un instituto en Alcoy
- La sede de Finetwork en el polígono Finca Lacy de Elda sale a la venta por 1,95 millones de euros
- El calentamiento del Mediterráneo impulsa la expansión del langostino café, especie invasora