Vora un centenar de persones acomiaden l'artista Pepe Azorín a la Vila

La missa, celebrada al tanatori de la localitat, va reunir personalitats del món de la cultura i representants polítics del municipi i de la província

Vora un centenar de persones acomiaden Pepe Azorín a Altea

Vora un centenar de persones acomiaden Pepe Azorín a Altea / Diego Coello

Diego Coello

Juan Fernández

Vora un centenar de persones han assistit este dilluns a la Vila Joiosa al funeral del pintor, gravador i escultor Pepe Azorín, mort diumenge i molt vinculat a la vida cultural de la localitat. La missa corpore insepulto, celebrada al tanatori de la Vila, ha estat oficiada pel rector del municipi, Francisco Morató, i ha reunit familiars, representants institucionals, artistes i veïns que han volgut donar l'últim adeu al creador.

Entre els assistents es trobaven l'alcalde d'Altea, Diego Zaragozí, i la regidora de Cultura, Pepa Victoria Pérez, a més de l'exdiputat i exsenador Ángel Franco. També hi han acudit professors de l'IES Bellaguarda d'Altea, centre en el qual Azorín va exercir com a docent, així com diferents figures de l'àmbit cultural. Entre elles, la directora del Museu d'Art Contemporani d'Alacant (MACA), Rosa Castells; l'artista plàstic Joan Castejón, o l'historiador Emilio Soler.

Un momento de la misa realizada en Altea

Un moment de la missa feta a la Vila per a acomiadar Pepe Azorín / Diego Coello

Uns altres dels assistents destacats han sigut la rectora de la Universitat d'Alacant, Amparo Navarro; el director de la Biblioteca Municipal d'Altea, Ignaci Beltrán; l'editor i impressor Josep Joan Lanuza, i el col·leccionista d'art Diego Martínez, entre altres. El funeral ha congregat també nombrosos veïns i amics procedents d'Altea, Alacant i altres punts de la província, que han volgut acompanyar la família de l'artista en este comiat. Així mateix, des del tanatori de la Vila han anunciat que l'últim divendres d'este mes, el 27 de març, se celebrarà una missa per l'etern descans de l'ànima de Pepe Azorín.

Pérez Llorca diu que la investigació sobre Baño "no afecta" la Cambra d'Alacant

"No nos lo podíamos creer": la SCD Pla se lleva el primer premio de la Lotería Nacional

Los rectores condenan la violencia a las instituciones educativas y reafirman su rechazo a la guerra

La Nucía acogió una Concentración Nacional de Bádminton sub 11 y sub 13

Vora un centenar de persones acomiaden l'artista Pepe Azorín a la Vila

Vora un centenar de persones acomiaden l'artista Pepe Azorín a la Vila

Benidorm despierta de madrugada para honrar a su patrona en el 286 aniversario del Hallazgo

Pérez Llorca dice que la investigación sobre Baño "no afecta" a la Cámara de Alicante
