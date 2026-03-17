Conflicte
Un 15,29 % dels metges d’Alacant secunden el segon dia de vaga
Els facultatius critiquen els servicis mínims i celebren esta vesprada una manifestació en la capital de la província amb el lema “Presos d’un sistema sanitari abusiu”
La Conselleria de Sanitat ha xifrat en un 15,29 % el seguiment de la vaga de metges en la província d’Alacant per part dels professionals que poden participar en les parades perquè no estan inclosos en els servicis mínims. En la província de València és del 5,99 %, i en la de Castelló, del 5,20 %, la qual cosa situa la mitjana autonòmica en el 9,05 %. La lectura és que el seguiment en la província és bastant més alt. La vaga se celebra en demanda d’un estatut propi per al metge que regule les guàrdies, una classificació professional d’acord amb les seues tasques, jornada de 35 hores i reforç de plantilles, entre altres reivindicacions.
El Sindicat Mèdic CESM, convocant de la protesta, xifra la resposta en un 90 % en els hospitals, “tenint en compte que els servicis mínims estan sent d’entre un 75 % i un 100 %. En atenció primària està sent d’un 50 %”, assenyalen des de l’organització sindical.
Els servicis mínims del 75 % en la mitjana de tots els servicis es repetiran en les pròximes setmanes de vaga convocades fins al mes de juny, a raó d’una per mes, encara que en alguns arriben al 100 %. Així ocorre en diàlisi, radioteràpia, programa de trasplantaments, UCI i unitats de reanimació, en hospitals de dia, quiròfans programats amb prioritat 1 i 2, així com en oncologia.
També en els punts d’assistència sanitària (PAS) i punts d’atenció continuada (PAC) d’atenció primària i en el CICU-SAMU. En la resta, 75 %, com en consultes o sales d’hospitalització. No obstant això, els pacients han de ser conscients que les seues cites poden ser cancel·lades.
Cancel·lacions
Es tracta de la tercera setmana de parades convocada pel Sindicat Mèdic en tot el país després de la que es va celebrar el mes de desembre i la de febrer, en la qual es van suspendre, només en els tres primers dies, més de 7.270 consultes externes, 4.410 cites i 92 operacions només en la província d’Alacant, una xifra que quasi cal duplicar, atés que van ser cinc dies de parada. En total van poder ser 20.000 els actes mèdics cancel·lats o posposats, i 56.000 en tota la Comunitat.
Els convocants preveuen la celebració de concentracions tots els dies (excepte el dijous, dia de Sant Josep i festiu a la Comunitat). El personal està convocat a les 11 hores davant de centres de salut i hospitals, i esta vesprada està prevista una manifestació entre la Rambla i la Montanyeta, a Alacant, que començarà a les 18:30 hores, amb el lema “Metges i facultatius, presos d’un sistema sanitari abusiu”. El punt de reunió és el Portal d’Elx. Se’ls convida a acudir amb bata i outfit o accessori de pres.
Retrets
La ministra de Sanitat, Mónica García, ha enviat una nova carta al Comité de Vaga en la qual acusa els sindicats de “trencar el principi de bona fe i el propòsit de diàleg i de les negociacions” per mantindre la convocatòria a pesar de l’acord a què es va arribar amb el Fòrum de la Professió Mèdica, que comptava “amb coneixement i participació” d’este comité.
Els sindicats, però, ja han deixat clar que amb qui ha de negociar la ministra és amb el Comité de Vaga, per la qual cosa les posicions entre les dos parts estan igual de distanciades que quan es va anunciar l’inici d’unes parades que, en format setmanal, de moment s’allargaran fins al mes de juny i a les quals estan cridats més de 176.000 metges de tot Espanya, els que treballen en el Sistema Nacional de Salut. D’ells, deu mil en la província d’Alacant.
