Hèrcules CF
Una altra baixa més per a l’Hèrcules: Jeremy, convocat per Puerto Rico
L’extrem boricua jugarà les FIFA Sèries amb el seu país i es perdrà el partit contra el Marbella
Una altra baixa més per a Beto Company. Jeremy de León ha sigut convocat per la selecció de Puerto Rico de cara a la pròxima parada FIFA. L’extrem boricua es perdrà l’Hèrcules-Marbella de la jornada 30 de la Primera RFEF, que es jugarà en el Rico Pérez el diumenge 29 de març, a les 18:45 hores.
De León, cedit en el club blanc-i-blau pel Reial Madrid, jugarà les FIFA Sèries amb l’equip del seu país. Es tracta d’un torneig amistós internacional organitzat per la FIFA, celebrats en anys parells durant la finestra de març, en el qual seleccions de diferents confederacions que habitualment tenen poca participació en esdeveniments internacionals competixen en seus centralitzades.
A més, la seu del torneig serà Puerto Rico, la qual cosa aporta més rellevància a la parada per a Jeremy. En l’última finestra FIFA de novembre, l’extrem de l’Hèrcules ja va apurar per a jugar un amistós contra l’Argentina de Messi, que van perdre sis a zero.
Poca participació
El pas de Jeremy de León està tenint menys rellevància del que s’esperava l’estiu passat, quan va arribar amb l’etiqueta de ser una dels grans incorporacions del mercat de fitxatges herculà. El porto-riqueny no ha aconseguit encaixar en l’esquema de Rubén Torrecilla, ni de Beto Company. Suma 19 partits com a blanc-i-blau, només quatre com a titular, i la seua aportació respecte al gol es reduïx a una assistència, contra l’Atlètic B, en el partit de la primera volta.
Suscríbete para seguir leyendo
