L’actriu Clara Lago visitarà Alacant per a rebre un premi en reconeixement de la seua trajectòria en el món del cine
La pròxima edició del Festival Internacional de Cine d’Alacant, que se celebrarà del 23 al 30 de maig, atorgarà el Premi Ciutat d’Alacant a la protagonista de pel·lícules com Ocho apellidos vascos o Tengo ganas de ti
Clara Lago seguirà els passos d’Adriana Ugarte, Javier Pereira o Verónica Echegui i unirà la seua carrera amb Alacant. L’actriu de pel·lícules com Ocho apellidos vascos o Tengo ganas de ti rebrà el Premi Ciutat d’Alacant del 23é Festival Internacional de Cine d’Alacant en reconeixement de la seua trajectòria en el món del cine. Amb este reconeixement, que pretén distingir anualment la labor de jóvens actors i actrius del país, el Festival condecorarà la carrera d’una de les actrius més destacades del panorama audiovisual espanyol.
Al llarg de la seua trajectòria, Clara Lago ha participat en nombroses produccions de gran èxit tant en cine com en televisió i, per això, el certamen cinematogràfic ha decidit atorgar-li este guardó. En eixe sentit, el director del Festival, Vicente Seva, ha destacat que “Clara Lago és una de les actrius més volgudes i reconegudes del nostre cine. La seua trajectòria mostra una gran capacitat per a adaptar-se a diferents gèneres i registres interpretatius, i estem molt orgullosos de poder reconéixer la seua carrera en esta nova edició”.
El guardó s’entregarà durant la gala inaugural del certamen, que tindrà lloc el pròxim 23 de maig en el Teatre Principal d’Alacant. L’actriu, que acudirà a arreplegar el premi, ha agraït el reconeixement assenyalant que “em sent molt agraïda per rebre el Premi Ciutat d’Alacant i per passar a formar part d’una llista de premiats amb tant de talent i als qui admire profundament. Rep este reconeixement amb molta il·lusió”.
L’any passat, l’actriu guardonada amb esta condecoració va ser Adriana Ugarte, i la llista de professionals condecorats amb este premi també inclou noms com Javier Pereira, Nathalie Poza, Dani Rovira, Inma Cuesta, Juana Acosta, Verónica Echegui, Irene Escolar, Marian Álvarez, Mario Casas, Lucía Jiménez, Ernesto Alterio, Raúl Arévalo, Fernando Tejero, Pilar López de Ayala, Hugo Silva o Marta Etura.
Una trajectòria de prestigi en el cine espanyol
Clara Lago va iniciar la seua carrera com a actriu a una edat molt primerenca, en produccions televisives i cinematogràfiques que prompte la van situar com una de les jóvens promeses del cine espanyol. En 2002 va ser nominada al Premi Goya com a millor actriu revelació pel seu treball en El viaje de Carol, pel·lícula dirigida per Imanol Uribe.
Al llarg de la seua trajectòria, ha treballat en pel·lícules de gran èxit com Ocho apellidos vascos, un dels principals fenòmens de taquilla del cine espanyol, i la seua seqüela Ocho apellidos catalanes, així com en títols com Tengo ganas de ti, Al final del camino, La cara oculta o El juego de las llaves, entre altres. D’altra banda, en televisió també ha desenrotllat una destacada carrera, al participar en sèries i projectes que han consolidat la seua presència en el panorama audiovisual.
Amb tot això, el Festival de Cine d’Alacant ha fet públic un dels grans al·licients d’esta 23a edició, que se celebrarà del 23 al 30 de maig de 2026 i comptarà amb projeccions, trobades amb professionals del sector, conferències i diverses activitats dedicades al món del cine. En esta ocasió, el certamen compta amb el suport de la Diputació Provincial d’Alacant, l’Ajuntament d’Alacant, Alicante City & Beach, l’Institut Valencià de Cultura, À Punt Mèdia i altres empreses col·laboradores.
- El bipartito de PP y Vox recupera la escultura de Salvador Soria que retiró en Elche para poner otra de la Venida de la Virgen
- La ingeniería del pelotazo en Alicante
- Libertad con cargos para el concejal de Altea detenido por abofetear y arrastrar a su pareja tras no ratificar la víctima la denuncia
- La otra 'excepcionalidad' de Les Naus de Alicante: la altura de las viviendas protegidas para discapacitados
- Muere un joven de 28 años al caer desde un acantilado de diez metros de altura en Barranco Rubio de Orihuela Costa
- Barcala anuncia una segunda estación intermodal para Alicante... antes de diseñarse la primera
- Beto Company, tras el Hércules-Real Murcia: 'El resultado es para estar contento, pero debemos mejorar en el juego
- Aviso para los padres de Alicante: los niños no hacen puente y tienen que ir a clase este día