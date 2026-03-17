L’AVL avala l’Alguenya com a denominació oficial única i rebutja que la forma en castellà vaja primer

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua defén que l’Alguenya és la denominació correcta del municipi, segons criteris històrics i lingüístics, davant de la proposta bilingüe de l’Ajuntament

Panoràmica de l’Alguenya i la pedrera Monte Coto / Áxel Álvarez

Cèsar Garcia Aleixandre

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha dictaminat que la denominació correcta del municipi és l’Alguenya i sosté que esta és la forma “adequada des del punt de vista històric i lingüístic”, enfront de la proposta impulsada per l’Ajuntament per a oficialitzar la fórmula bilingüe Algueña / l’Alguenya.

El pronunciament va ser aprovat en la sessió plenària del passat 6 de març, en la qual la institució va analitzar la sol·licitud municipal per a modificar la denominació oficial de la localitat. En el seu informe, l’AVL deixa clar que, en cas d’optar-se per una fórmula bilingüe, la forma valenciana ha de figurar en primer lloc, tal com establix l’article 4.2 del Decret 69/2017, del Consell, sobre el canvi de denominació de municipis i altres entitats locals.

A més, l’Acadèmia defén que el topònim hauria de mantindre’s en la seua forma única en valencià. Segons argumenta, el valencià, com a llengua minoritzada, requerix una protecció específica, emparada tant per normes internacionals com per l’Estatut d’Autonomia i la Constitució. Per això, considera que conservar l’Alguenya com a única denominació oficial també suposa una manera de protegir el patrimoni lingüístic valencià.

El dictamen

El dictamen entra també en el terreny històric i filològic. L’AVL assenyala que, encara que hi ha diverses teories sobre l’origen etimològic del topònim, totes apunten a una procedència àrab. No obstant això, subratlla que l’anàlisi documental i fonètica confirma “sens dubte” que la forma tradicional inclou l’article definit valencià. De fet, la referència més antiga localitzada, datada en 1361, ja arreplega esta denominació amb article.

A partir d’esta anàlisi, la institució conclou que la denominació més ajustada a la història i a la tradició és l’Alguenya. I afig que, si finalment el consistori decidix mantindre la seua aposta per una fórmula doble, l’opció correcta no seria la plantejada inicialment, sinó l’Alguenya / Algueña.

L’informe de l’AVL suposa així un pronunciament rellevant en un debat que transcendix la mera retolació administrativa i afecta de ple la identitat local, la protecció del valencià i l’ús institucional dels topònims propis.

Roban una caja fuerte con 100.000 € en joyas y oro a un anciano de 89 años mientras estaba hospitalizado en Sant Joan

