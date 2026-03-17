Lab_Nucia programa quatre formacions gratuïtes per a impulsar la digitalització de pimes

Apunta’t als cursos organitzats per l’Oficina Accelera Pime de FEMPA

Cartell del primer curs, el pròxim 26 de març / INFORMACIÓN

R. E.

Lab_Nucia, al costat de l’Oficina Accelera Pime de FEMPA, ha programat un conjunt de jornades pràctiques orientades a pimes i persones autònomes per a millorar la competitivitat mitjançant ferramentes digitals. Els cursos oferiran contingut sobre Google, Whatsapp, xarxes socials i IA i campanyes publicitàries. El primer d’estos tallers serà “Tot Google per al teu negoci”, el 26 de març, a les 10 hores, en Lab_Nucia. Les inscripcions són gratuïtes i estan ja obertes.

Estes formacions estan organitzades per la Regidoria de Comerç per mitjà de Lab_Nucia i l’Oficina Accelera Pime de FEMPA, dependent de l’organisme autònom Red.es, el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital i fons europeus.

Quatre formacions

Els cursos de l’Oficina Accelera Pime s’han programat amb la finalitat de facilitar formació útil, aplicable i centrada en resultats, perquè els negocis puguen avançar en àrees clau com la visibilitat en línia, la comunicació amb clients i la captació. Els cursos que s’han proposat són: “Tot Google per al teu negoci”, el dijous 26 de març; “Whatsapp Business per al teu negoci”, el 15 d’abril; “Gestiona les teues xarxes socials amb IA”, el 7 de maig, i “Campanyes publicitàries: invertir poc i vendre més”, el 28 de maig.

Noticias relacionadas

Totes les formacions són gratuïtes i es realitzaran a les 10 hores en Lab_Nucia. Tota la informació i inscripcions estan disponibles en este enllaç.

