Benidorm fa un pas més en la recàrrega de cotxes elèctrics amb nous punts en Llevant
L’Ajuntament impulsa la instal·lació de carregadors ràpids per a fins a quatre vehicles alhora en una de les zones més transitades
Benidorm continua avançant cap a una mobilitat més sostenible amb la pròxima instal·lació de nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en la zona de Llevant, una de les àrees amb més afluència de residents i visitants. L’actuació permetrà reforçar la xarxa d’infraestructures de recàrrega en la ciutat i facilitar l’ús del cotxe elèctric de manera diària.
El projecte preveu la instal·lació de dos punts de recàrrega amb una potència total de 80 kW, equipats amb preses tipus CCS Combo 2 i configurats per a permetre la recàrrega ràpida i semiràpida de fins a quatre vehicles de manera simultània. Estes instal·lacions estaran situades en l’avinguda de Juan Fuster Zaragoza, a l’altura de l’extensió administrativa del Racó de l’Oix, i en l’avinguda Filipinas, en la seua confluència amb el carrer Gerona.
Fomentar el cotxe elèctric
L’actuació té com a objectiu fomentar l’ús del vehicle elèctric, contribuir a la reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i avançar cap a un model de mobilitat més eficient i respectuós amb l’entorn.
El contracte d’obra ix a licitació per un import de 106.618,55 euros i compta amb un termini d’execució màxim de tres mesos. A més de la instal·lació dels punts de recàrrega, el projecte inclou totes les actuacions necessàries per a la seua posada en marxa, com la connexió a la xarxa elèctrica, la instal·lació del quadro general de baixa tensió i la legalització de la infraestructura.
Des de l’Àrea de Mobilitat han destacat que esta iniciativa s’emmarca en el desenrotllament del Pla de mobilitat elèctrica del municipi (MOVELE), que preveu el desplegament progressiu d’una xarxa de recàrrega en tot el terme municipal, per a facilitar, tant a residents com a visitants, l’accés a esta mena d’infraestructures.
Reducció d’emissions
Així mateix, el projecte posa l’accent en el seu triple impacte: ambiental, al contribuir a la reducció d’emissions; funcional, al millorar els servicis disponibles; i turístic, al reforçar la competitivitat de Benidorm com a destinació compromesa amb la sostenibilitat.
L’actuació es finança amb fons europeus Next Generation EU, dins del Pla de sostenibilitat turística en destinació ‘Benidorm Visió 360’, una estratègia que inclou diverses iniciatives orientades a millorar l’eficiència energètica i avançar en la transició cap a un model turístic més sostenible.
- Un colegio religioso de Alicante expulsa a una niña vulnerable de nueve años del comedor porque su familia debe casi 400 euros
- Del nuevo Zara a Les Naus: grandes proyectos que intentan pagar menos impuestos en Alicante
- La Seguridad Social avisa a estos jubilados: antes del 31 de marzo tienen que hacer este trámite o les suspenderán la pensión
- La escapada discreta de la princesa Leonor a Alicante: comida con amigos en un asador de Pilar de la Horadada
- Tráfico en Alicante hoy: accidente en la N-332 en Sant Joan y retenciones en la A-70 con 35 incidencias activas
- Así es el GLP, el combustible a prueba de 'guerras' y que sigue por debajo del euro en la mayoría de gasolineras
- Así está el tráfico en Alicante esta mañana: accidente en Xàbia y atascos en la A-70 con 35 incidencias activas
- Ayuntamientos afectados por el caso Baño habrían pagado más de un millón por la gestión de los bonos comercio