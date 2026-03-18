Una dona paga el menjador a la xiqueta d’Alacant després de denegar-li el servici el col·legi pel deute dels seus pares
La donant, que vol mantindre la seua identitat en l’anonimat, abona la quota fins a maig i els 400 euros que devia la família per problemes econòmics
La xiqueta que esta setmana ha sigut expulsada d’un menjador escolar a Alacant podrà tornar a dinar en el seu col·legi sense problemes fins a maig. Una dona ha pagat el deute que arrossegava la família de l’alumna, raó per la qual el centre educatiu va decidir denegar el servici de dinars a l’escolar de nou anys.
La veïna, que vol mantindre la seua identitat en l’anonimat, ha abonat, a primera hora d’este dimecres, els quasi 400 euros que els pares tenien pendents des de novembre, així com les quotes del present mes i dels dos pròxims, després que la mare de la menuda denunciara a INFORMACIÓN la decisió que havia pres el col·legi Nuestra Señora del Remedio.
“M’ha sorprés molt la solidaritat d’esta persona, estic molt agraïda”, afirma Dolores García, la progenitora de la xiqueta, que assegura que este dimarts a la vesprada va rebre la telefonada de la dona per a traslladar-li la seua indignació pel que havia succeït en este centre religiós-concertat i oferir-li la seua ajuda.
“No volia haver arribat a este punt, l’única cosa que vaig demanar al centre era poder pagar-ho a poc a poc, perquè acabem de trobar un treball després de mesos en l’atur”, agrega la mare, que encara continua lamentant el tracte rebut en el col·legi cap a la seua xiqueta, a qui li va tancar les portes del menjador, amb el consegüent impacte emocional per a ella, i “davant de la falta d’empatia amb la nostra situació econòmica”. Després de l’ajuda rebuda, la mare respira alleujada, però, sobretot, amb molta gratitud, i deixarà que la xiqueta dine este divendres en el menjador, ja que hui no ha acudit al col·legi per tindre una cita mèdica.
En l’atur quasi dos anys
La família ha estat pràcticament dos anys sense ocupació, treballant els caps de setmana, cobrant 500 euros i també de baixa el pare després de patir un accident, segons Dolores García. Residixen a San Vicente i tenen quatre fills a càrrec seu, però, a més de la xiqueta, només acudix al col·legi un altre que cursa Secundària, que no es queda a dinar. Un dels grans inconvenients és que l’alumna a la qual li han denegat el menjador en el col·legi tan sols rebia una beca parcial de la Conselleria d’Educació, per la qual cosa els progenitors havien d’abonar la mitat de la quota al col·legi.
“El meu marit va començar a treballar fa poc i jo igual, no els dec res més, únicament les quotes del menjador des de novembre i una part endarrerida del curs passat. Ens vam oferir a pagar 100 euros, perquè més no podem, ara com ara, però ens van dir que no”, relata indignada Dolores García, la progenitora de la xiqueta, que assegura que també han estat rebent l’ajuda d’una assistenta social per a poder fer front al pagament de la llum i l’aigua a causa de la seua falta d’estabilitat laboral.
Per la seua banda, el director de Nuestra Señora del Remedio ha defés haver estat telefonant a la família per a buscar “un punt en comú”, com, per exemple, el fraccionament de les quotes, i que li abonaren “almenys” el pagament de 160 euros este mes, però va assegurar que ningú va anar a parlar amb ells en quatre mesos, a més de reconéixer que per al centre també era una “situació incòmoda”.
El responsable del centre educatiu també va justificar que van demanar a la família que gestionaren un informe de vulnerabilitat amb Servicis Socials o amb Càritas perquè pogueren fer front a la quota del menjador. “Nosaltres posem facilitats a qui ho necessita, entenem la situació de les famílies, però han d’entendre que s’està generant un deute cada vegada més gran”, va agregar este dimarts.
Suscríbete para seguir leyendo
