L’oposició imposa a Barcala que tots els grups formen part de l’Agència de Desenrotllament d’Alacant
El Govern popular es veu forçat a incloure en els estatuts una esmena perquè “sempre es garantisca almenys un representant” per cada formació, al contrari del que ocorre en el Patronat de Turisme
L’Ajuntament d’Alacant pretenia obrir la porta a una futura reducció de la participació en l’Agència Local de Desenrotllament eliminant l’obligatorietat que tots els grups polítics formen part de l’organisme. No obstant això, l’esquerra i Vox s’han aliat per a imposar una modificació dels estatuts al Govern popular de Luis Barcala, perquè “sempre es garantisca almenys un representant” per cada formació, al contrari del que ocorre en el Patronat de Turisme.
Este dimecres, la corporació ha debatut l’aprovació inicial dels nous estatuts de l’Agència Local de Desenrotllament Econòmic i Social (Aldes) d’Alacant, un organisme autònom local de l’Ajuntament, creat l’any 2000 per a la promoció de polítiques d’impuls econòmic per a la ciutat. No obstant això, l’esborrany plantejat per l’executiu del PP eliminava la necessitat que tots els grups polítics tinguen representació en el consell rector. Una variació que permetria, com ja ocorre en el Patronat de Turisme, excloure formacions minoritàries com Esquerra Unida, que compta amb un regidor dels 29 que integren el consistori.
El canvi havia generat malestar en l’oposició municipal, que ho entenia com un “atac” a la participació i una limitació del dret a la representació política. Per això, tant EU-Podem com Vox havien plantejat sengles esmenes en les quals exigien que, en qualsevol cas, tots els grups compten amb almenys un representant de manera garantida en la direcció de l’Aldes. A l’hora de la votació, malgrat la negativa del PP de Luis Barcala, l’esquerra i els d’Abascal han votat en bloc per a imposar al Govern municipal la modificació estatutària.
En este sentit, el portaveu d’EU-Podem, Manolo Copé, ha assenyalat que el rebuig a diverses de les seues propostes “ha sigut més polític que jurídic, ja que moltes es limitaven a reforçar principis bàsics com la transparència, la participació o la rendició de comptes”. Elements que, per a l’edil, són “plenament coherents amb l’esperit que ha de regir el funcionament” d’un organisme públic municipal. “Són qüestions que no contradiuen cap normativa i que encaixen perfectament en l’esperit d’uns estatuts que han de garantir el bon govern d’un organisme públic”, ha afirmat.
Patronat de Turisme
L’última modificació de la composició d’un organisme autònom de l’Ajuntament va tindre lloc el mes de novembre passat i va suposar una cessió incòmoda del Partit Popular a Vox, per a acostar postures de cara als pressupostos del 2026. El Govern local va admetre, a petició dels ultres, que la Cambra de Comerç entrara a formar part del Patronat de Turisme. Tot això, en ple xoc entre l’alcalde, Luis Barcala, i el president de l’entitat, Carlos Baño, per les polèmiques obres (irregulars i sense llicència) de la seua nova seu i l’aleshores imminent desallotjament del consistori com a inquilí de l’antic Palas al no prolongar-se el lloguer, vigent des de 2014.
La necessitat que s’acceptara la presència de membres del sector comercial en el Patronat està sobre la taula des de fa diversos anys, en els quals s’ha conversat amb les diferents associacions de la ciutat respecte a la seua representació. En este cas, segons van assenyalar fonts de Vox a INFORMACIÓN, la decisió d’incloure la Cambra de Comerç es va produir a causa de la dificultat de determinar que siga un sol col·lectiu el que exercisca com a portaveu dels altres, mentres que l’entitat cameral engloba altres agrupacions com Facpyme, tal com van indicar des de la formació d’ultradreta.
Facpyme ha sigut, precisament, l’entitat registrada la setmana passada per agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF), que investiguen presumptes delictes d’estafa, apropiació indeguda, falsedat documental, malversació i frau de subvencions. En el marc d’esta operació, Carlos Baño, el president de la Cambra i de Facpyme (i representant del Patronat de Turisme), va ser detingut i, posteriorment, posat en llibertat amb càrrecs.
