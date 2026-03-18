Un passeig més inclusiu a l’Alfàs: nous banys accessibles vora mar
L’actuació ampliarà els lavabos públics en un dels espais més transitats del municipi
L’Ajuntament de l’Alfàs del Pi afig nous elements urbans al passeig de les Estreles. Esta vegada, per mitjà de l’adjudicació a l’empresa Actividades y Servicios de Ingeniería Constructiva, SL, s’iniciarà la construcció de nous banys accessibles en un litoral que fa poc de temps es va convertir en plataforma única. L’actuació permetrà ampliar els servicis públics en este espai, un dels més transitats de la platja del Racó de l’Albir.
L’objectiu és millorar l’oferta de servicis en una zona amb un nombre limitat de lavabos públics, mitjançant la construcció de dos nous banys accessibles que donaran resposta a la demanda existent.
Amb esta actuació s’incrementarà la disponibilitat de servicis bàsics en un punt estratègic de la destinació turística, al mateix temps que es reforça la qualitat de les infraestructures públiques del litoral. Els lavabos actuals seran reubicats en l’espai recreatiu La Cantera, en el Parc Natural de la Serra Gelada, un dels enclavaments del municipi reconeguts amb la distinció de Centre Blau.
El projecte compta amb una inversió total de 50.336 euros (IVA inclòs) i és finançat íntegrament amb fons europeus del Pla de recuperació, transformació i resiliència – NextGenerationEU, en el marc del Pla de sostenibilitat turística en destinació 2022.
El regidor de Turisme i Platges, Luis Miguel Morant, ha destacat que este projecte permetrà millorar els servicis que s’oferixen en un dels enclavaments més visitats del municipi. En este sentit, ha subratllat el compromís de l’Ajuntament amb la millora contínua de les infraestructures turístiques i amb l’objectiu de garantir un litoral cada vegada més accessible per a totes les persones.
Així mateix, Morant ha assenyalat que esta actuació forma part de l’estratègia municipal per a modernitzar espais públics clau, millorar l’accessibilitat i reforçar la qualitat dels servicis tant per a la ciutadania com per als qui visiten el municipi.
Dos mesos d’obres
La construcció d’estos nous lavabos accessibles s’integra també en el Pla d’accessibilitat universal de l’Alfàs del Pi, orientat a garantir que els espais públics i els servicis turístics puguen ser gaudits en igualtat de condicions. El termini previst d’execució de les obres és de dos mesos.
Este projecte completa altres actuacions ja executades en el passeig de les Estreles, com la remodelació del passeig marítim —convertit en plataforma única mitjançant l’eliminació de barreres arquitectòniques— i la renovació de l’enllumenat públic amb tecnologia LED d’última generació. Les dos intervencions han suposat una inversió conjunta superior als 650.000 euros.
Cal recordar que l’Ajuntament de l’Alfàs del Pi ha rebut un total de 4,48 milions d’euros per al desenrotllament dels plans de sostenibilitat turística en destinació corresponents a 2022 i 2023. Estes inversions, finançades amb fons europeus NextGenerationEU, estan destinades a impulsar un model turístic més sostenible, accessible i de més qualitat, i beneficien tant residents com visitants.
