El Sindicat de Vivenda de Carolines anuncia “vagues de lloguer” i una “ofensiva” contra els grans tenidors a Alacant
L’entitat pronostica una pujada elevada dels arrendaments entre enguany i l’any que ve i una expulsió “massiva” d’inquilins
“Totalment insostenible”. Així definix el Sindicat de Carolines la situació de la vivenda a Alacant, que, segons afirmen, “l’estan pagant principalment els inquilins”. En concret, els seus càlculs indiquen que les persones que viuen de lloguer dediquen “quasi la mitat del seu sou a pagar la renda”, i que en alguns casos el percentatge arriba “al 80 % o al 90 %”, tenint en compte el preu actual del mercat.
Això es traduïx, argumenten des de l’entitat, en “famílies que han de conviure amb unes altres”, el fet que “llogar per a una sola persona siga impossible” o que es visca “en condicions precàries”, també entre els menors d’edat. Segons transmeten, en un 30 % de casos hi ha menors afectats.
Esta situació, a més, asseguren que s’agreujarà entre enguany i l’any que ve, a causa de la caducitat de molts dels contractes de lloguer que es van firmar en pandèmia, “amb uns preus molts més baixos que els actuals”. El Sindicat pronostica que els inquilins adaptaran les quantitats al preu de mercat actual, fet que afectarà les persones que viuen en una vivenda arrendada.
Campanya
Davant d’este escenari, el Sindicat ha presentat una campanya titulada “No ens en anem”, amb la qual proposen als inquilins que es vegen afectats per una renovació a l’alça del lloguer que no abandonen les seues cases. La finalitat, asseguren, és “resistir i lluitar”, així com “passar a l’ofensiva”.
“No ens acontentem amb negociar contractes assequibles: anirem a les seus” de les empreses propietàries de vivendes “a protestar”, faran “concentracions en les seues seus” i presentaran “demandes judicials per a denunciar tàctiques intimidatòries dels amos”, com l’enviament d’empreses de desocupació, a més de plantejar una “vaga de lloguers”, que consistix precisament en el fet que els inquilins deixen de pagar la vivenda al propietari “de manera total o parcial”.
Preguntats per quan començaran a aplicar estes propostes, contesten que encara no tenen data clara, perquè estan “coordinant-se” amb altres entitats paral·leles de Madrid i de Barcelona, a on, segons indiquen, “estes mesures de pressió han funcionat”. La Generalitat de Catalunya ha arribat, fins i tot, a comprar més de mil pisos d’una entitat privada per a convertir-los en públics després d’una vaga de lloguers.
La resta d’actes, com les protestes davant de les seus d’empreses grans tenidores, tampoc tenen data fixa, encara que apunten que els aniran anunciant.
“Acció directa i autoorganitzada”
L’objectiu d’esta campanya, ha dit Llorenç Savall, membre del Sindicat de Vivenda, és dur a terme una “acció directa i autoorganitzada” perquè els lloguers siguen “indefinits” i evitar, d’esta manera, els “preus abusius”.
