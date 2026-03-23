Arbres caiguts i panteons partits: les destrosses en el cementeri d’Alacant continuen dos mesos després del temporal de vent
Familiars de persones enterrades lamenten que l’Ajuntament no els ha contactat ni respost a les seues instàncies, i que van ser ells els qui van comprovar els estralls en el cementeri
El paisatge que va deixar el vendaval de finals de gener sobreviu en el cementeri d’Alacant. Han passat quasi dos mesos des que les potents ratxes de vent van destrossar bona part dels panteons que unixen el carrer San Luis amb el de San Antonio, a pocs metres de l’entrada principal. Arbres caiguts i monuments religiosos en terra conviuen amb senyals i la tanca per a perimetrar la zona. Fins i tot en algun mausoleu s’observa l’accés a l’interior obert i fins fa pocs dies es veien escultures partides amuntegades amb altres restes.
Els propietaris de panteons afectats lamenten la falta d’informació. Va ser un treballador del cementeri, amb qui mantenen contacte personal a causa de les seues visites freqüents, qui va avisar a alguns d’ells de les destrosses. No obstant això, des de l’Ajuntament no hi ha hagut cap mena de missatge per a informar de la situació o per a orientar de cara a unes reparacions que anhelen.
“L’Ajuntament no respira”, diu Eusebio Pérez, familiar de persones enterrades en els panteons afectats i que lamenta que la sogra de la seua germana difunta, Antonia Carratalá, “està a l’espera de rebre resposta de la instància enviada per a sol·licitar informació per a la reparació dels danys produïts pel vendaval”, així com “per a la retirada d’un arbre que pot ser nociu perquè alça el terra”.
De fet, en el mateix terra del carrer San Luis s’observa l’asfalt alçat i els clevills originats per les arrels d’un arbre. En el carrer adjacent de San Antonio, que conduïx a l’entrada principal del cementeri, el terra està més reparat després del temporal de vent.
Mentres esperen resposta de l’Ajuntament, els treballadors consultats els han recomanat que no duguen a terme les reparacions fins que des del consistori no contesten. Així i tot, els familiars visiten assíduament els panteons per a adequar, com poden, la zona. Antonia Carratalá, que amb 94 anys a penes preserva mobilitat, té dos amics que visiten el cementeri entre setmana. “Quan em van ensenyar les fotos del que havia ocorregut em vaig emportar un disgust enorme i des d’aleshores no puc dormir”, admet.
Segons Carratalá, ella mateixa va fer arribar una instància a l’Ajuntament a través del seu fill, però “fins ara res”, diu en referència a la falta de resposta. La figura de Sant Josep, que va caure des de dalt del panteó, no s’ha vist partida malgrat l’incident, cosa que esta senyora interpreta com “un miracle”. “Però estic patint molt, no ens deixen fer res per a arreglar-ho”, lamenta.
Segons transmeten des de la Regidoria de Cementeri de l’Ajuntament d’Alacant, liderada per Cristina García, “sí que s’està atenent la incidència” i “ja s’han valorat els danys ocasionats pel temporal”. “Ara”, afigen, “els propietaris han de gestionar amb l’assessoria jurídica de l’Ajuntament tota la tramitació, perquè ja intervindran les assegurances”.
Respecte a les reclamacions interposades, en la màxima institució municipal admeten que “és possible que les hagen presentades en el registre general i que encara no se li haja notificat a la regidoria corresponent, però el tema està en marxa i l’assessoria jurídica assessorarà els propietaris sobre la manera de conducta i la tramitació per a la reparació”.
Cal recordar que el temporal de vent també va ocasionar desperfectes en el barri del Cementeri, confrontant al cementeri i un dels més vulnerables de la ciutat d’Alacant, a on els veïns mateixos van arreglar les seues barraques afectades.
