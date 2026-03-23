La Diputació activa ajudes per als clubs esportius de la província per valor de 860.000 euros

Les subvencions van destinades a sufragar la participació d’equips en lligues nacionals o europees, el foment de l’activitat nàutica, la promoció d’activitats o el desenrotllament de projectes relacionats amb la salut, la igualtat i la inclusió

L’import s’articula entorn de quatre convocatòries, que ja han obert el termini de presentació de sol·licituds

L’import s’articula entorn de quatre convocatòries, que ja han obert el termini de presentació de sol·licituds

R. E.

La Diputació d’Alacant continua activant ajudes en matèria d’esports. En esta ocasió, són 860.000 euros els que es distribuiran per mitjà de quatre convocatòries per a col·laborar amb el funcionament i l’activitat dels clubs de la província.

“El nostre compromís amb les entitats esportives del territori és absolut. Som conscients de la seua influència en el desenrotllament físic, mental i social de les persones, però també de les dificultats econòmiques a les quals s’enfronten. Per això, al llarg de l’any, són nombroses les convocatòries que impulsem per a garantir-ne la continuïtat i el creixement”, ha assenyalat el diputat responsable de l’àrea, Bernabé Cano.

Així, d’una banda, la institució destinarà, este 2026, un total de 400.000 euros a ajudar els equips masculins i femenins de categoria sènior o absoluta que participen en lligues nacionals o europees. El BOP ha publicat recentment les bases d’este programa de subvencions. El termini de presentació de sol·licituds d’este programa ja està obert i finalitzarà el pròxim 7 d’abril.

D’altra banda, la Diputació sufragarà, amb 310.000 euros, la promoció i potenciació d’activitats per part dels clubs de la província, així com la seua participació en competicions federades de caràcter oficial.

A més, la institució ha habilitat una partida de 80.000 euros per a ajudar les entitats a desenrotllar projectes i activitats relacionades amb la salut i la igualtat i per a col·laborar amb els clubs d’esport adaptat i inclusiu de la província —discapacitat física, intel·lectual i/o psíquica—.

El termini per a adherir-se a estes dos convocatòries també està ja obert, encara que en este cas conclou el pròxim 2 d’abril.

Finalment, el foment i la promoció dels esports nàutics comptaran amb ajudes que arriben als 70.000 euros. Este pla, el termini, el període d’inscripció del qual finalitza el 7 d’abril, preveu tres àmbits d’actuació: un destinat a cobrir gastos derivats de l’organització d’activitats nàutiques de caràcter oficial; un altre per a incentivar la participació dels clubs en esdeveniments esportius d’àmbit internacional, nacional o autonòmic; i l’últim per al desenrotllament de cursos d’ensenyança i formació que afavorisquen la difusió d’esta disciplina.

