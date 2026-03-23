La Diputació activa ajudes per als clubs esportius de la província per valor de 860.000 euros
Les subvencions van destinades a sufragar la participació d’equips en lligues nacionals o europees, el foment de l’activitat nàutica, la promoció d’activitats o el desenrotllament de projectes relacionats amb la salut, la igualtat i la inclusió
La Diputació d’Alacant continua activant ajudes en matèria d’esports. En esta ocasió, són 860.000 euros els que es distribuiran per mitjà de quatre convocatòries per a col·laborar amb el funcionament i l’activitat dels clubs de la província.
“El nostre compromís amb les entitats esportives del territori és absolut. Som conscients de la seua influència en el desenrotllament físic, mental i social de les persones, però també de les dificultats econòmiques a les quals s’enfronten. Per això, al llarg de l’any, són nombroses les convocatòries que impulsem per a garantir-ne la continuïtat i el creixement”, ha assenyalat el diputat responsable de l’àrea, Bernabé Cano.
Així, d’una banda, la institució destinarà, este 2026, un total de 400.000 euros a ajudar els equips masculins i femenins de categoria sènior o absoluta que participen en lligues nacionals o europees. El BOP ha publicat recentment les bases d’este programa de subvencions. El termini de presentació de sol·licituds d’este programa ja està obert i finalitzarà el pròxim 7 d’abril.
D’altra banda, la Diputació sufragarà, amb 310.000 euros, la promoció i potenciació d’activitats per part dels clubs de la província, així com la seua participació en competicions federades de caràcter oficial.
A més, la institució ha habilitat una partida de 80.000 euros per a ajudar les entitats a desenrotllar projectes i activitats relacionades amb la salut i la igualtat i per a col·laborar amb els clubs d’esport adaptat i inclusiu de la província —discapacitat física, intel·lectual i/o psíquica—.
El termini per a adherir-se a estes dos convocatòries també està ja obert, encara que en este cas conclou el pròxim 2 d’abril.
Finalment, el foment i la promoció dels esports nàutics comptaran amb ajudes que arriben als 70.000 euros. Este pla, el termini, el període d’inscripció del qual finalitza el 7 d’abril, preveu tres àmbits d’actuació: un destinat a cobrir gastos derivats de l’organització d’activitats nàutiques de caràcter oficial; un altre per a incentivar la participació dels clubs en esdeveniments esportius d’àmbit internacional, nacional o autonòmic; i l’últim per al desenrotllament de cursos d’ensenyança i formació que afavorisquen la difusió d’esta disciplina.
