Emilio Picón explora els límits de la raó a través de la literatura a Elx

L’autor presenta la seua novel·la y racional el divendres 27 de març, a les 19:30 hores, en la llibreria Ali i Truc, acompanyat pel crític i col·laborador d’INFORMACIÓN Eduardo Boix

Juan Fernández

La novel·la y racional (Niña Loba Editorial) partix d’una premissa clara: la literatura sorgix allí a on la raó resulta insuficient. L’obra d’Emilio Picón planteja un recorregut narratiu i filosòfic sobre la identitat, la percepció i la vocació creativa, articulat a través de situacions límit que desafien les coordenades habituals de l’experiència. Entre estes, l’intent de reprendre una vocació literària després d’anys de presó, la confusió entre desig i lleialtat quan l’amant ideal sembla coincidir amb la parella d’un amic, o el desplaçament de la consciència cap al cos i la psicologia de la pròpia companya sentimental.

L’obra s’inscriu en el que el seu autor, Emilio Picón, definix com un realisme espiritual, en què el llenguatge reflexiona sobre si mateix i les metàfores funcionen com a símbols encadenats que amplien el sentit del relat. Més que un argument lineal, la novel·la proposa un entramat d’experiències perceptives que transcendixen la quotidianitat i qüestionen els límits de la racionalitat. Un cúmul de qüestions que el mateix autor desgranarà este divendres 27 de març, a les 19:30 hores, en la presentació de l’obra en la llibreria Ali i Truc d’Elx. Esta activitat, prèviament prevista per al mes de gener, va haver de ser posposada a causa de les inclemències meteorològiques.

La vetlada, conduïda pel crític literari i col·laborador d’INFORMACIÓN Eduardo Boix, abordarà qüestions presents en l’obra, encara que plasmades de manera invisible en les seues pàgines. Amb tot, y racional es presenta com un artefacte literari i espiritual que dialoga críticament amb les nocions de realitat i raó, sense assumir-les com a veritats absolutes. La novel·la s’hi aproxima des d’una mirada lúdica i oberta, més pròxima a la curiositat del joc que a la solemnitat del dogma, i convida el lector a explorar, qüestionar i riure mentres comprén.

