El servici de Veolia a Benidorm, valorat de manera positiva pel 93 % dels ciutadans
La continuïtat del servici o la pressió de l’aigua són alguns dels aspectes que més positivament consideren els participants en l’última Enquesta de satisfacció de clients realitzada en el municipi
Veolia, empresa gestora del servici d’aigua a Benidorm, ha dut a terme recentment la seua Enquesta de satisfacció de clients corresponent a l’any 2025 en el municipi, estudi que elabora periòdicament per a conéixer l’opinió dels usuaris.
Per a uns atributs definits per l’empresa (com la satisfacció global, fidelitat, valoració del producte/servici, imatge de l’empresa, etc.) i amb l’objectiu de conéixer el nivell de satisfacció dels seus clients respecte al servici de la seua companyia subministradora d’aigua durant l’any analitzat, s’ha entrevistat una mostra de 100 clients definida com a majors d’edat de vivendes particulars i decisores en la contractació de subministraments.
Amb caràcter general, la satisfacció global dels usuaris del servici s’ha incrementat respecte a l’any anterior. D’esta manera, el 71 % dels enquestats es mostren satisfets amb el servici prestat, i el 22 % el consideren acceptable, la qual cosa suposa que un 93 % de la valoració és positiva.
A més, la mitjana de valoració ha experimentat una pujada de 0,61 punts, amb una excel·lent nota mitjana de 8,23 sobre 10. De la mateixa manera, l’indicador de fidelitat a la companyia també ha millorat de manera destacada, ja que ha incrementat la seua nota mitjana en 0,93 punts, fins a un 8,28. Així, un 16 % dels usuaris considera que el servici ha millorat de manera directa respecte a 2024 i l’NPS (Net Promoter Score) ha pujat un 38 %.
Respecte a la valoració que els ciutadans de Benidorm fan dels servicis que presta Veolia en el municipi, el 94 % valora molt positivament la continuïtat del subministrament (amb un 9,40 de nota mitjana) i un 74 % està satisfet amb la pressió amb la qual l’aigua arriba a la seua casa (8,50 de nota mitjana).
La claredat de la factura i facilitat de comprensió (7,65) o la qualitat de l’aigua (7,48) també es troben entre els indicadors que més positivament han evolucionat. El servici de subministrament d’aigua es consolida, així, com el servici municipal més ben valorat (36 %), per damunt d’uns altres com l’electricitat o la neteja de carrers.
L’àmbit de l’atenció al client ha revelat, per la seua banda, que el canal preferit per a la realització de gestions amb l’empresa continua sent el canal telefònic (52 %), seguit per l’atenció presencial en les oficines (16 %) i l’àrea de clients de la web (8 %).
