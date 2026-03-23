El teletreball ja és motiu de vaga: els empleats de Solvia a Alacant protesten per a exigir que es mantinga
La companyia ha decidit trencar l’acord que hi havia amb els sindicats
El teletreball s’ha convertit en un dels nous camps de batalla entre empreses i sindicats. Després de l’auge d’esta modalitat laboral arran de la pandèmia, moltes companyies estan restringint esta possibilitat sobre la base d’una presumpta pèrdua de productivitat, mentres que els representants dels treballadors tracten de blindar-la en els convenis col·lectius, pels seus beneficis per a la conciliació familiar.
L’enfrontament entre els uns i els altres acaba d’escalar un grau més en Solvia, la firma immobiliària que en el seu moment va impulsar el Sabadell per a accelerar la liquidació dels actius heretats de la CAM i que posteriorment va vendre al grup suec Intrum. El Comité d’Empresa de la companyia acaba de convocar una primera parada de quatre hores en el seu centre d’Alacant, a on treballen unes 300 persones, després que la firma haja decidit suprimir el teletreball, segons informa UGT.
Una protesta que continuarà successivament en la resta de seus de la firma, que a Espanya compta amb un total de 1.400 treballadors. “Hem fet un sondeig i el 87 % dels treballadors estan disposats a fer vaga per este motiu. No havíem registrat una adhesió així ni amb les mobilitzacions contra els ERO que es van aplicar en l’empresa fa uns anys”, assenyala María Ecomo, la delegada del sindicat en Solvia, per a deixar clara la importància que els empleats concedixen a este assumpte.
Sense acord
La companyia comptava amb un acord entre la direcció i el Comité d’Empresa des de l’any 2022 que establia un model híbrid, amb un mínim del 50 % de teletreball, que es podia estendre fins al 100 % per a col·lectius específics.
No obstant això, el mes de setembre, la direcció va decidir denunciar l’acord i obrir un període de negociació que no va arribar a bon port, segons UGT, per “falta de voluntat de l’empresa”, que va justificar la seua decisió en el fet que era una “directriu del grup”, d’acord amb els representants d’esta organització sindical.
Poc després, va comunicar als treballadors que, a partir de setembre de 2026, l’acord quedaria en suspens i ja no es podria teletreballar més. Com encara no s’ha produït la supressió, els sindicats encara no poden presentar el corresponent conflicte col·lectiu davant de l’Audiència Nacional, però, en estos mesos, les negociacions tampoc avancen, la qual cosa ha portat a esta situació actual.
“Som els que millors resultats tenim del grup. Que el teletreball no haja funcionat a Suècia no significa que ací no puguem mantindre’l”, es queixa la representant d’UGT. “És que no té cap sentit. Encara que tornem a la presencialitat, els equips estan distribuïts per diverses seus, acabem reunint-nos igualment per Teams”, insistix María Ecomo.
Els representants dels treballadors denuncien que, a més, es tracta d’una mesura que afectarà especialment les dones —que suposen el 65 % de la plantilla—, que són les que continuen concentrant la major part de la càrrega de les tasques domèstiques. Per este motiu, per al sindicat, no es tracta d’una simple qüestió organitzativa menor, sinó una “retallada directa en drets de conciliació”.
Mala ubicació
En el cas d’Alacant, a més, assenyalen que la ubicació de la seu tampoc ajuda, ja que està en una zona —en el polígon de Babel, al costat de l’autovia— a on no arriba el transport públic i tampoc hi ha servicis, com bars o restaurants, la qual cosa suposa majors problemes per als empleats que han d’acudir allí cada dia.
A més, també recorden que l’actual situació econòmica no és la millor per a obligar a desplaçaments diaris, davant de la pujada que han experimentat els carburants amb la guerra de l’Iran, la qual cosa incrementa el gasto en carburant que han d’afrontar els empleats.
A tot l’anterior assenyalen la deterioració que patixen les instal·lacions, que, segons denuncien, “no es corresponen amb el retorn obligatori a la presencialitat que pretén imposar l’empresa”.
Però, sobretot, recorden que el teletreball ajuda a alleugerir les fortes càrregues de treball i l’estrés que molts dels seus empleats suporten, amb la qual cosa també contribuïx a retindre el talent en la companyia.
De moment, la direcció d’Intrum no ha comentat res sobre esta convocatòria de vaga, que es desenrotllarà este dijous, 26 de març, entre les 10 i les 16 hores.
- Arcadio Barrera, jubilado, pide justicia: 'He cotizado durante más de 44 años y cada mes sufro un recorte injusto en mi pensión
- El castillo de Villena, escenario de una producción internacional de 18 millones
- Localizan quemado el coche del alicantino desaparecido
- La Fiscalía de Alicante pide ocho años de cárcel a Julio de España por abusos y trato degradante
- El recurso del Gobierno ante el Constitucional contra la decisión del Consell de proteger Babilonia mantendrá en pie las casas al menos un año más
- El mercado inmobiliario se da la vuelta: se venden más viviendas en Elda, Villena o Castalla y cae el negocio en Alicante, Torrevieja o Benidorm
- Una hija de Sanabria reclama la paternidad de Kempes
- Julio de España solicitó la baja del PP tras conocer que se iba a hacer pública la acusación de la Fiscalía por abusos y trato degradante