Altea es reafirma com a capital de les lletres valencianes amb uns Premis Altea de rècord i una gala repleta de cultura
La dècima edició reunirà destacats jurats, escriptors, músics i institucions en una vetlada que combinarà literatura, investigació, música i memòria històrica
Altea tornarà a situar-se en el centre de la cultura valenciana contemporània amb la celebració de la dècima edició dels Premis Altea de Literatura i Investigació, la gala dels quals tindrà lloc este dissabte 28 de març, a partir de les 19:30 hores, en l’Espai Mirador del Palau Altea Centre d’Arts. El tradicional sopar de gala servirà com a escenari per a donar a conéixer els guanyadors d’uns guardons que enguany han registrat xifres rècord de participació i un nivell notable de qualitat.
La regidora de Cultura, Pepa Victoria Pérez, i el director de la Càtedra Enric Valor de la Universitat d’Alacant, director literari d’Aila Edicions i alma mater d’estos premis, Joan Borja i Sanz, han assenyalat, este dimarts, que els X Premis Altea “han registrat una participació històrica, amb un total de 133 obres presentades”. La regidora ha destacat especialment “l’increment en el Premi d’Assaig i Investigació, que arriba als 17 originals —la xifra més alta fins a la data—, així com el Premi Carmelina Sánchez-Cutillas, que, amb 79 obres, torna a consolidar-se com un dels certàmens de novel·la amb més concurrència del panorama valencià”.
Jurats dels Premis
Per la seua banda, Joan Borja ha indicat que els jurats de les diferents categories “ja han fet pública la selecció de finalistes” i ha revelat els components dels diferents jurats. Així, en el Premi Francesc Martínez i Martínez d’Assaig i Investigació, dotat amb 3.000 euros, “han participat com a jurat David Beltrá Torregrosa, de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert; Mar Iglesias García, de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, i Míriam Ruiz Ruano, guanyadora de l’edició anterior”. Segons Borja i Sanz, “els experts han destacat la gran qualitat del conjunt d’obres presentades” i estos “han seleccionat tres treballs centrats en l’atracció artística d’Altea entre els anys seixanta i huitanta, l’estudi lexicogràfic d’Antoni M. Alcover a la Marina Baixa al costat de la figura de Francesc Martínez, i una investigació sobre la tradició de l’argenteria en la comarca”.
Quant al jurat del Premi Altea de Literatura Infantil i Juvenil, dotat amb 4.000 euros i patrocinat per la Direcció General de Cultura de la Generalitat Valenciana, “està format per Nina Busquet i Figueras, guanyadora de l’edició anterior; Dari Escandell Maestre, de la Universitat d’Alacant, i Carme Manuel Cuenca, també de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Este jurat ha seleccionat com a finalistes tres novel·les que aborden temes com la família i la superació personal, una professió sorprenent des d’una perspectiva creativa i una aventura que connecta amb el passat a través d’una troballa”.
En l’apartat de narrativa, Joan Borja ha assenyalat que el Premi Carmelina Sánchez-Cutillas de Novel·la i Prosa Creativa, dotat amb 5.000 euros per la Fundació Caixaltea, “compta amb un jurat integrat per Anna Esteve Guillén, de la Universitat d’Alacant; Josep Martines Peres, de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, i l’escriptor Marc Pallarès Piquer, guanyador de l’edició anterior”, i ha afegit que els finalistes “són una novel·la d’intriga ambientada a partir del robatori d’un banc i dos dietaris que exploren el món universitari des de perspectives íntimes, un situat en el paisatge de la Marina i un altre en l’entorn urbà de València”.
Presentació del llibre-disc de l’Orquestra Blava pels X Premis Altea
Pepa Victoria Pérez ha avançat que un dels moments més esperats de la vetlada de dissabte serà la presentació en directe del llibre-disc Blau de mar, a càrrec de l’Orquestra Blava. Este projecte, creat amb motiu del dècim aniversari dels premis, reunix catorze composicions firmades per Toni Barber —autor de peces com Torna a volar o Cançó de fer camí—, Ximo Cano —amb cançons com El jovencell de l’Albir o Prompte o tard— i Jaume F. Ripoll Martins, responsable també de la direcció musical del disc”.
La regidora ha afegit que la veu del projecte “és a càrrec de la cantant Mònica Ivars, que interpreta textos d’autors com Carmelina Sánchez-Cutillas, Marc Granell, Maria Mercè Marçal i Joan Borja”. En la part tècnica, “Toni Alós ha dirigit l’enginyeria de so, a on ha treballat en la mescla i masterització al costat de Toni Barber, Nicolau Borja, Ximo Cano i el mateix Ripoll Martins”.
Joan Borja ha destacat que l’elenc de músics en el disc “inclou Vicent Fornés, Salvador Gomis, Miguel Torres i Carme Serrat en la percussió; Paco Such al contrabaix; Florencio Sáez al piano; Joan Pérez Bolo i Javi Llinares al trombó; Juan Tomás Laviós, Ramon Gallardo, Jaume Barber i Pepe Zaragoza en la trompeta; Nicolau Borja i Isa Lloret al clarinet; Miquel Àngel Alcalde i Fran Lloret en els saxos; a més de Toni Barber al saxo tenor. A ells se sumen col·laboracions especials com Carme Morales a la flauta, María José Devesa al violoncel, Antonio Serrano a l’harmònica i el mateix Pepe Zaragoza en trompeta”.
El disc serà presentat en un format singular de llibre-disc, dissenyat per Anna Lloret i amb textos de Joan Borja, que reforça la connexió entre literatura, música i disseny. Els assistents a la gala rebran este exemplar al costat d’altres obsequis literaris.
Premi Estela d’Honor
En l’apartat de reconeixements, l’organització atorgarà el Premi Estela d’Honor a Francesc Martínez Rostoll, sacerdot i doctor en teologia del segle XIX, la figura del qual resulta clau en la genealogia literària valenciana. La regidora de Cultura ha assenyalat al respecte que el llegat de Francesc Martínez “ha cobrat especial rellevància després de la recent donació a l’Ajuntament d’Altea de més de dos mil pàgines manuscrites, realitzada per la família de Carmelina Sánchez-Cutillas a través de la Càtedra Enric Valor de la Universitat d’Alacant. És un important fons documental amb sermons redactats en valencià pel senyor Martínez Rostoll fa ara un parell de centúries”, ha afegit.
Joan Borja ha contat que Francesc Martínez Rostoll (1820-1891) “va ser doctor en teologia i rector de la parròquia de la Santa Creu a València. Besoncle del folklorista Francesc Martínez i Martínez —germà del seu avi patern—, va exercir una influència decisiva en la formació d’este intel·lectual alteà que dona nom al premi d’assaig i investigació dels Premis Altea, que, al seu torn, no deixa de ser l’avi matern de l’escriptora Carmelina Sánchez-Cutillas, que dona nom al premi de novel·la i prosa creativa”.
Homenatge pòstum a Pepe Azorín
La gala estarà conduïda pel periodista alteà Jeroni Alvado i comptarà amb un emotiu homenatge a l’artista Pepe Azorín, que va faltar fa poc. La seua obra estarà molt present tant en el trofeu del premi de novel·la —La mà del sol— com en l’exposició “Temps a Altea”, instal·lada en el mateix Espai Mirador, amb més d’una vintena de peces de gran format.
Els Premis Altea són realitat gràcies a la col·laboració entre l’Ajuntament d’Altea, la Fundació Caixaltea, Aila Edicions, l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert de la Diputació d’Alacant, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Càtedra Enric Valor de la Universitat d’Alacant i la Direcció General de Cultura de la Generalitat Valenciana. Una suma d’esforços institucionals que permet consolidar este certamen com una de les grans cites culturals del calendari valencià.
- Mercadona abre en Petrer su primera 'Tienda 9' de Alicante tras una inversión de 4 millones
- La Aemet alerta de cambios en Alicante: viento, chubascos y sensación térmica de sólo 3 grados en la provincia
- El nuevo azul de la Generalitat tiñe la tarjeta SIP
- Tráfico en Alicante hoy: accidente en la N-332 y retenciones en la A-70 a su paso por la ciudad con 42 incidencias activas
- Una hija de Sanabria reclama la paternidad de Kempes
- El Consell eliminará el Bachillerato de Artes en los institutos de Alicante con baja demanda el próximo curso
- Cientos de caravanas invaden la primera línea litoral de Orihuela y Torrevieja y del parque natural de las lagunas
- La Galia de la Huerta de Alicante convertida en museo: así es una joya asediada por el ladrillo y el asfalto