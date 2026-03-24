L’interés continua en el 2,87 %
La compravenda de vivenda cau un 5 % al gener, però les hipoteques encadenen 19 mesos a l’alça
El mercat residencial va arrancar el 2026 amb 57.489 operacions de compravenda, mentres els préstecs per a adquirir vivenda van créixer un 6,3 %, fins a la seua major xifra en un mes de gener des de 2011
P. Gallén
El mercat de la vivenda va arrancar el 2026 amb senyals mixtos. Mentres que la compravenda de vivendes va baixar un 5 % al gener respecte al mateix mes de l’any passat, fins a sumar 57.489 operacions, la firma d’hipoteques sobre vivendes va mantindre la seua fortalesa i va créixer un 6,3 %, amb 40.273 préstecs, la xifra més alta en un mes de gener des de 2011, segons les dades que ha difós este dimarts l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
El descens de les compravendes trenca la tendència positiva registrada al tancament de 2025, després que al desembre les operacions augmentaren un 7,9 %. En canvi, el mercat hipotecari encadena ja 19 mesos consecutius d’increments interanuals, encara que amb un ritme més moderat que el de desembre, quan l’alça va ser del 17,4 %.
La caiguda de les compravendes al gener s’explica tant pel retrocés del mercat de segona mà com per la vivenda nova. En concret, les operacions sobre vivendes usades van descendir un 5,4 %, fins a les 43.916 transaccions, i les d’obra nova van baixar un 3,8 %, fins a les 13.573 operacions. Del total de vivendes venudes, el 92,8 % va correspondre a vivendes lliures, amb 53.364 compravendes, un 5,2 % menys que un any abans. Per la seua banda, les vivendes protegides van representar el 7,2 % del mercat, amb 4.125 operacions, un 2,6 % menys.
Estabilitat de tipus i hipoteques fixes
Enfront d’este refredament de les compravendes, el finançament per a adquirir vivenda va continuar mostrant dinamisme. L’import mitjà de les hipoteques constituïdes sobre vivendes va augmentar un 8,6 % en taxa interanual, fins a situar-se en 165.677 euros, i el capital prestat va avançar un 15,4 %, fins a superar els 6.672,3 milions d’euros. Estes dades apunten al fet que, malgrat la moderació de les transaccions, la demanda de finançament continua sent elevada.
Un dels factors que ajuda a sostindre l’activitat hipotecària és l’estabilitat dels tipus d’interés. Al gener, l’interés mitjà de les hipoteques sobre vivenda es va situar en el 2,87 %, el mateix nivell que al desembre. D’esta manera, ja són dotze mesos consecutius amb una taxa inferior al 3 %, després que el febrer de 2025 es baixara d’eixe llindar per primera vegada en quasi dos anys. El termini mitjà dels préstecs hipotecaris sobre vivenda es va mantindre en 25 anys.
Per tipus de finançament, el mercat va seguir clarament dominat per les hipoteques a tipus fix. Al gener, el 66,7 % dels préstecs sobre vivenda es va firmar a tipus fix, enfront del 33,3 % que es va constituir a tipus variable. L’interés mitjà a l’inici va ser del 2,84 % per a les hipoteques fixes i del 2,92 % per a les variables.
En comparació amb el mes anterior, tant la compravenda com la firma d’hipoteques van registrar avanços. En taxa intermensual, les compravendes de vivenda van pujar un 6,2 %, impulsades sobretot pel repunt del 16,1 % en la vivenda nova, i la usada va avançar un 3,4 %. En paral·lel, les hipoteques sobre vivendes van augmentar un 6,4 % respecte a desembre. No obstant això, l’import mitjà dels préstecs va caure un 4 % en el mes, mentres que el capital prestat només va créixer un 2,2 %.
Les dades de gener dibuixen, així, un mercat residencial amb comportaments divergents: la compravenda comença l’any amb una correcció després del repunt de desembre, mentres que l’activitat hipotecària manté una tendència de creixement sostingut, recolzada en uns tipus d’interés més continguts i en una major disposició a finançar la compra de vivenda.
