Compromís porta a les Corts la gestió de Baño i demana fiscalitzar la seua gestió i la seua transparència
La coalició registra una PNL urgent per a reclamar un informe del Consell de Transparència i una revisió especial de la Sindicatura de Comptes sobre contractes, publicitat i fons públics de 2022 a 2025
Compromís ha portat a les Corts Valencianes el cas de la Cambra de Comerç d’Alacant amb una proposició no de llei de tramitació especial d’urgència en la qual reclama una fiscalització específica tant del seu grau de transparència com de la seua gestió econòmica i operativa en els últims anys. La iniciativa fa un pas més en la derivada política oberta després de la detenció i posterior posada en llibertat amb càrrecs de Carlos Baño, president de la Cambra i també de Facpyme, i busca ampliar el focus més enllà de la investigació judicial sobre els bons comerç per a sotmetre a examen el funcionament de l’entitat entre 2022 i 2025.
La PNL, registrada per la portaveu adjunta de Compromís en les Corts, Aitana Mas, planteja dos grans línies de control institucional. La primera consistix a instar el Consell de Transparència a elaborar un informe sobre el grau de compliment, per part de la Cambra de Comerç d’Alacant, de les seues obligacions de publicitat activa segons la normativa autonòmica i estatal. La segona implica demanar a la Sindicatura de Comptes un informe de fiscalització especial d’operacions i de gestió corresponent als exercicis 2022, 2023, 2024 i 2025.
La novetat de la iniciativa no està només en la càrrega política del moviment parlamentari, sinó en l’abast de l’examen que Compromís proposa. La coalició no es limita a demanar una valoració genèrica sobre l’actuació de la Cambra, sinó que concreta de manera expressa què vol que revise la Sindicatura. Entre els punts inclosos figuren l’anàlisi detallada dels procediments de contractació, amb especial atenció als contractes menors i a les adjudicacions sense concurrència pública; l’examen de l’eficiència i la justificació dels gastos en publicitat i promoció; i el seguiment i la traçabilitat de les subvencions i dels fons públics rebuts per a comprovar que la seua destinació final es va ajustar a la finalitat per a la qual es van concedir.
La PNL afig, a més, una tercera derivada parlamentària. Compromís reclama que, una vegada elaborats, eixos informes es presenten en la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts. I fixa també un horitzó temporal: sis mesos des de l’eventual aprovació de la resolució perquè s’elaboren i es presenten els documents sol·licitats.
El text registrat pren com a punt de partida la detenció, el 13 de març passat, de Baño per part del Grup de Blanqueig de Capitals de la UDEF a petició de la Fiscalia Anticorrupció. En eixe operatiu es van practicar diversos registres, inclòs el de la seu de Facpyme, per les presumptes irregularitats investigades en la gestió dels bons comerç impulsats en l’etapa en què Carlos Mazón presidia la Diputació d’Alacant. A partir d’ací, Compromís sosté que no es tracta d’un episodi aïllat i enllaça esta causa amb altres controvèrsies recents que, segons el seu argumentari, han anat erosionant la imatge de la Cambra.
La coalició menciona entre eixos antecedents la polèmica per la construcció de la nova seu de la Cambra en el port d’Alacant i qüestiona també el seu nivell de transparència i la seua dependència de fons públics. La iniciativa emmarca, a més, este moviment en un context de desconfiança institucional més ampli i arriba a connectar eixa necessitat de fiscalització amb la crisi reputacional que, segons el parer del grup, arrossega la Generalitat.
La maniobra parlamentària encaixa amb la línia que Compromís ja havia sostingut en altres institucions: eixamplar el perímetre del cas més enllà de la causa penal oberta entorn dels bons comerç i situar el debat també en el terreny de la fiscalització dels fons públics, de la contractació i del control d’una corporació de dret públic com la Cambra de Comerç. No és una petició menor, ja que partix precisament d’eixa naturalesa jurídica de l’entitat per a sostindre que la seua activitat està subjecta als principis de transparència, rendició de comptes i gestió diligent dels recursos públics.
La iniciativa registrada en les Corts no activa per si mateixa eixos informes, ja que haurà de seguir la seua tramitació parlamentària i, si és el cas, ser aprovada. Però sí que eleva un nou escaló polític en el cas Baño i col·loca en el focus no només la persona del president investigat, sinó el conjunt del funcionament de la Cambra de Comerç d’Alacant durant quatre exercicis complets. Amb això, Compromís tracta de traslladar a l’àmbit autonòmic una ofensiva que fins ara s’havia concentrat sobretot en la investigació judicial i en la baralla política oberta en la Diputació.
