Estes són les xifres de la Unitat d’Hospitalització a Domicili i Cures Pal·liatives d’Elda

El servici del Departament de Salut registra més de 2.500 ingressos i 12.500 visites domiciliàries en els seus 18 anys de funcionament

L’infermer Manolo Ferrández atén un pacient de la Unitat de Cures Pal·liatives, en una imatge d’arxiu / INFORMACIÓN

Jose A. Rico

La Unitat d’Hospitalització a Domicili i Cures Pal·liatives del Departament de Salut d’Elda ha registrat més de 2.500 ingressos, dels quals 1.600 corresponen a pacients pal·liatius, i la resta a hospitalització a domicili, des de la seua posada en marxa fa 18 anys.

La planta d’hospitalització específica de cures pal·liatives ha atés 365 ingressos i els equips assistencials han fet més de 12.500 visites domiciliàries mèdiques i d’infermeria, segons el balanç que ha donat a conéixer este dimarts la Conselleria de Sanitat.

La Unitat ha acompanyat al final de la vida 590 pacients, als quals ha garantit una atenció especialitzada tant en el seu domicili com en l’hospital. Les consultes externes han registrat 1.600 primeres visites, 3.180 consultes successives i 900 consultes vinculades a l’activitat de la consulta de dolor incorporada durant 2025.

Personal del Departament de la UHD d’Elda / INFORMACIÓN

La Unitat d’Hospitalització a Domicili i Cures Pal·liatives complix enguany 18 anys d’activitat, durant els quals ha atés més de 35.000 pacients. Al llarg d’este període, s’ha consolidat com un recurs essencial per a l’atenció integral de persones amb malalties cròniques avançades i per a l’acompanyament i el suport de les seues famílies.

El Departament de Salut d’Elda compta amb l’única unitat de cures pal·liatives de la Comunitat Valenciana que disposa simultàniament de planta d’hospitalització pròpia, consultes externes específiques i assistència domiciliària integrada per a pacients pal·liatius. Actualment, la seua unitat està formada per sis facultatius, huit professionals d’infermeria, un TCAI i un professional administratiu.

L’assistència domiciliària es presta als pacients pal·liatius oncològics i no oncològics, especialment en pacients amb malalties neurodegeneratives, insuficiència cardíaca i MPOC de les localitats d’Elda, Petrer, Novelda, la Romana, Algueña, Monòver, el Pinós, Villena, Beneixama, Sax, Cañada i el Camp de Mirra, així com les seues pedanies.

La Unitat desenrotlla una activitat formativa contínua amb metges residents, estudiants d’Infermeria i professionals d’altres departaments i comunitats autònomes, que contribuïx a la millora de les cures pal·liatives a escala nacional.

