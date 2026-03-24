La Universitat d’Alacant impulsa la seua primera Residència de Creació Teatral per a fomentar el talent jove
La proposta liderada per Noé Vicente guanya la convocatòria i la UA confirma que la producció pròpia s’estrenarà en la Mostra de Teatre Espanyol d’Autors Contemporanis Guillermo Heras
Un avanç cultural en l’àmbit universitari. El Vicerectorat de Cultura, Esport i Extensió Universitària de la Universitat d’Alacant ha posat en marxa, per primera vegada, la Residència de Creació Teatral de la UA, una iniciativa destinada a fomentar la creació escènica entre l’estudiantat i a reconéixer el valor dels creadors alacantins contemporanis en l’àmbit dramàtic.
La vicerectora Catalina Iliescu ha sigut l’encarregada de presentar este nou programa, que busca donar cabuda tant a autors consagrats com a aquells que encara esperen el seu debut en el món teatral. En este context, també s’ha donat a conéixer el projecte guanyador de la primera convocatòria, liderat per Noé Vicente, antic alumne d’ADE, màster de Professorat de Secundària i expert en art dramàtic.
El projecte seleccionat comptarà amb la participació de Julia Lledó i M. Isabel Peña, estudiants de Magisteri en Educació Infantil, així com de Nicolás Murcia, alumne del grau en Dret. Es tracta d’una obra col·lectiva que es desenrotllarà durant els pròxims dos mesos. El muntatge es durà a terme entre juny i octubre en diferents espais culturals del campus, amb el suport tècnic del Servici de Cultura.
Segons ha explicat Iliescu, la proposta ha sigut triada per la seua “originalitat, frescor, dinamisme, actualitat i representabilitat escènica”. L’obra aborda qüestions de plena vigència com la precarietat laboral i les dificultats d’accés a la vivenda entre els jóvens, així com el seu impacte en la salut mental. Tot això es planteja des de l’humor i la ironia, en una distopia ambientada en un futur immediat en el qual la intel·ligència artificial adquirix un paper central com a element decisori.
A més, esta residència reforça la col·laboració de la Universitat d’Alacant amb la Mostra de Teatre Espanyol d’Autors Contemporanis Guillermo Heras, amb l’objectiu d’augmentar la presència de jóvens universitaris no només com a públic o participants de l’Aula de Teatre, sinó també com a creadors. Per primera vegada, la UA participarà en esta mostra amb una producció pròpia, assessorada per professorat especialitzat.
La Residència de Creació Teatral s’emmarca en l’estratègia del Vicerectorat per a impulsar el talent i la creativitat, tant individual com col·lectiva. Esta iniciativa se suma a altres programes, com INTERACTUA, orientat al descobriment de nous talents, i a les Residències MUA d’arts visuals, i consolida l’aposta de la institució per la promoció cultural.
