Callosa d’en Sarrià, escenari del nou programa gastronòmic d’À Punt

Sabors de sempre recorre el municipi per a rescatar receptes tradicionals i donar-los un toc actual

La presidenta de l’Associació de Dones de Callosa, en procés d’elaboració de les faves sacsades / INFORMACIÓN

Amaya Marín

Callosa d’en Sarrià s’ha convertit, esta setmana, en protagonista de la televisió autonòmica amb la gravació de Sabors de sempre, el nou programa d’À Punt que s’estrena este dimecres a les 22:45 hores. L’espai, presentat per Àlex Blanquer i el xef Rubén Fenollar, aposta per recuperar la cuina tradicional de la Comunitat Valenciana de la mà dels seus veïns més majors, combinant-la amb una visió contemporània.

Durant el rodatge, l’equip ha recorregut alguns dels racons més emblemàtics del municipi, com el barri antic, Fonts de l’Algar i els mercats ambulants locals, per a fer valdre la seua riquesa cultural, paisatgística i social.

Faves sacsades

En l’apartat gastronòmic, les protagonistes han sigut les tradicionals faves sacsades, elaborades per María Jesús Pérez, presidenta de l’Associació de Dones de Callosa, i Joan Pérez Ferrando, que han mostrat tant la recepta tradicional com la seua reinterpretació actual. Una proposta que reflectix l’esperit del programa, que pretén bastir ponts entre tradició i innovació.

Durant la gravació també han sigut presents l’alcalde de la localitat, Andrés Molina, i la regidora Maribel Ferrándiz, que han destacat la importància d’esta mena d’iniciatives per a promocionar el municipi i el seu patrimoni gastronòmic.

Encara que el programa s’emetrà cada dimecres en À Punt, encara no hi ha data confirmada per a l’emissió de l’episodi dedicat a Callosa d’en Sarrià, que l’Ajuntament anunciarà pròximament.

