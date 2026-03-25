Un carrer amb el nom d’Antoni Biosca? La Universitat d’Alacant el sol·licitarà en un homenatge al catedràtic

La UA retrà tribut al filòleg i escriptor, un any després de la seua defunció, este dijous, 26 de març, a les 10 hores, en el Saló de Graus de l’edifici III, amb la participació de companys i autoritats acadèmiques

L’investigador i professor Antoni Biosca / Pilar Cortés

Juan Fernández

La Universitat d’Alacant retrà homenatge este dijous, 26 de març, a la figura del professor Antoni Biosca i Bas, catedràtic acreditat de Filologia Llatina, l’empremta intel·lectual i humana del qual continua ressonant amb força en els passadissos de la Facultat de Filosofia i Lletres. L’acte tindrà lloc a partir de les 10 hores en el Saló de Graus de l’edifici III, en una trobada concebuda com a tribut a la figura del filòleg i escriptor.

Biosca, que va morir el 30 de març de 2025, ha deixat una trajectòria marcada per l’excel·lència investigadora, la vocació docent i una profunda generositat personal. Un any després, la seua absència continua percebent-se amb una intensitat que desafia el pas del temps. Així ho expressa Juan Mesa: “Ha passat un any, però, en l’Àrea de Filologia Llatina, el temps sembla haver-se detingut en eixe buit que ha deixat el professor Antoni Biosca i Bas”.

Després del reconeixement que docents i estudiants de la Universitat d’Alacant li van retre a penes un mes després de la seua defunció, amb la recitació de versos grecs i llatins en el marc de l’activitat “Síguenos el rollo”, i després dels nombrosos homenatges i reconeixements científics succeïts des d’aleshores, l’Àrea de Filologia Llatina ha convocat la comunitat acadèmica a este acte institucional.

Cartell de l’acte d’homenatge a Antoni Biosca / INFORMACIÓN

La iniciativa compta amb el suport del Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina, de la Facultat de Filosofia i Lletres i del Rectorat, així com amb la col·laboració del Vicerectorat de Cultura, Esport i Extensió Universitària. Així mateix, s’hi han sumat, d’una manera o d’una altra, tots els departaments de la Facultat, amb la participació destacada de Filologia Catalana, Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura, Filologies Integrades i Història Medieval, Història Moderna i Ciències i Tècniques Historiogràfiques.

L’homenatge servirà per a reivindicar la figura d’un investigador de projecció internacional, d’un docent entregat i d’un company generós, tal com posaran en relleu companys i autoritats acadèmiques. Personatges històrics com Alfonso Buenhombre, Pere Marsili o Gosálbez de Cunedo, així com la ciutat mateixa d’Alacant, a la qual va dedicar obres com Sub acie saxea. Escrits sobre Alacant, o el llatí del Misteri d’Elx, han trobat eco en les seues publicacions científiques.

Sol·licitud de carrer

Més enllà de la seua excel·lència acadèmica i investigadora, l’acte serà també el marc per a anunciar l’inici dels tràmits destinats a sol·licitar a l’Ajuntament d’Alacant la dedicació d’un carrer amb el nom del Dr. Antoni A. Biosca i Bas. Esta iniciativa, que arreplega el sentiment de diversos col·lectius ciutadans, aspira a perpetuar el vincle entre el professor i la ciutat que tant va estimar i a la qual va consagrar bona part de la seua labor intel·lectual.

De caràcter obert, l’homenatge convida tant la comunitat universitària com la ciutadania alacantina a participar en un acte que transcendix el que és estrictament acadèmic per a situar-se en l’àmbit de l’humà. En este s’evocarà no només l’investigador de prestigi internacional, sinó també el mestre pròxim i el company lleial, la memòria del qual continua teixint vincles entre generacions.

