Elx CF | Partit amistós

L’Elx-Aston Villa es jugarà en el Pinatar Arena i serà obert al públic

L’amistós es disputarà este divendres a les 11:30 hores i les entrades es podran adquirir a partir d’esta vesprada en la web del complex esportiu

Pedro Bigas es lliga les botes abans d’un entrenament, en el Díez Iborra

Pedro Bigas es lliga les botes abans d’un entrenament, en el Díez Iborra / Jesús Hernández / ECF

Alejandro Ruiz

Alejandro Ruiz

L’amistós internacional de l’Elx contra l’Aston Villa, anunciat per Eder Sarabia en sala de premsa, es jugarà este divendres en les instal·lacions del Pinatar Arena, a partir de les 11:30 hores. El partit, que coincidix amb la parada FIFA i permetrà a la plantilla franjaverda mantindre el to competitiu, serà obert al públic. Les entrades per a aquells que vulguen accedir al partit ja es poden adquirir en la web del complex esportiu, a través d’este enllaç, a un preu de 15 euros la localitat.

En el partit, l’equip de Sarabia no podrà comptar amb els seus tres internacionals: Lucas Cepeda (Xile), Grady Diangana (República Democràtica del Congo) i David Affengruber (Àustria). A més, John Chetauya i Héctor Fort continuen recuperant-se de les seues lesions, per la qual cosa no sembla que vagen a tindre minuts en l’amistós internacional. Sí que podrien anar convocats diversos futbolistes del filial.

Noticias relacionadas

Un rival de Champions

L’Aston Villa anglés, dirigit per Unai Emery, està actualment barallant per classificar-se per a la Champions League. Són quarts en la lliga amb 54 punts, amb cinc de marge sobre el Liverpool, que és quint. En el passat mercat d’hivern, les dos entitats van mantindre contactes per l’interés franjaverd en el lateral Andrés García.

