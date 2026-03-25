L’Escola de Famílies tanca la seua 15a edició amb una alta participació i reforça el seu paper preventiu a Altea
Més de 25 famílies participen en un cicle de tallers centrat en la salut mental adolescent i la prevenció de conductes addictives. Es consolida, així, una iniciativa amb tres lustres de trajectòria a Altea
La regidora de Benestar Social d’Altea, Anna Lanuza, ha fet una valoració favorable, este dimecres, de la més recent convocatòria de l’Escola de Famílies, un programa ja consolidat que arriba enguany a la seua 15a edició i que ha posat el focus en la salut mental dels adolescents i la prevenció de les addiccions.
El programa, que es va clausurar dilluns, ha comptat amb la participació de més de 25 famílies, que han assistit “a diverses sessions formatives dissenyades per a proporcionar ferramentes pràctiques davant dels reptes emocionals i conductuals que poden sorgir durant l’adolescència”. A més, “han tingut l’oportunitat d’aprofundir en qüestions clau com la salut mental en l’adolescència i la prevenció de les addiccions, dos àmbits que generen una preocupació creixent tant en l’entorn familiar com educatiu”, ha indicat la regidora.
Lanuza ha afirmat que esta edició “dona continuïtat a una trajectòria que es va iniciar fa quinze anys, en què l’Escola de Famílies s’ha consolidat com un espai de referència per a la formació i l’acompanyament a mares, pares i persones cuidadores”. Tal com va explicar la regidora en la presentació dels tallers el mes de febrer passat, la programació d’enguany “va sorgir directament de les inquietuds traslladades per les famílies mateixes en edicions anteriors”.
D’altra banda, la regidora ha subratllat la importància de mantindre esta mena d’espais formatius i de suport i ha destacat que, “després de quinze anys, l’Escola de Famílies continua demostrant que hi ha una necessitat real de compartir inquietuds, formar-se i adquirir ferramentes per a acompanyar els fills en etapes tan complexes com l’adolescència”.
Els tallers formatius
La iniciativa, organitzada per la Regidoria de Benestar Social en col·laboració amb la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA) i el Servici d’Atenció i Seguiment a Persones amb Problemes Greus de Salut Mental (SASEM), ha inclòs tres tallers celebrats en el centre social del municipi.
El primer, impartit per la psicòloga Paloma Andrés, es va centrar en el coneixement del cervell adolescent i va oferir claus per a comprendre el comportament dels jóvens i millorar la gestió de conflictes en l’entorn familiar. El segon taller, a càrrec de la psicòloga Marta Ivorra, va abordar la salut mental en adolescents i va posar el focus en la importància de l’escolta activa, la detecció de senyals d’alerta i la necessitat de suport davant de possibles trastorns.
En este sentit, Ivorra va destacar, durant la seua intervenció, l’evolució dels problemes que afecten la joventut actual i va assenyalar que “ens trobem davant d’una població més connectada que mai, però que se sent més a soles que mai”. A més, va subratllar la importància de dotar les famílies de recursos per a afrontar esta realitat.
El cicle formatiu va concloure amb un tercer taller sobre prevenció familiar de conductes addictives, tant amb substàncies com sense estes, en el qual es va oferir als assistents una visió pràctica del treball que es du a terme en els centres educatius i ferramentes per a anticipar-se a possibles situacions de risc.
Durant la presentació d’esta edició, Lanuza ja va animar la ciutadania a participar en estes trobades i va destacar la necessitat d’“informar-se i saber detectar conductes que, encara que puguen semblar normals, poden ser senyals d’alerta”.
Compromís de continuïtat
Després del tancament del programa, la regidora ha reafirmat el compromís de l’Ajuntament de continuar impulsant esta classe d’iniciatives. “L’Escola de Famílies continua demostrant que hi ha una necessitat real d’espais a on compartir experiències, formar-se i adquirir ferramentes per a acompanyar millor els fills i les filles en etapes clau com l’adolescència”, ha assenyalat.
Així mateix, la regidora ha valorat la implicació tant de les professionals que han impartit les sessions com de les famílies participants, el paper de les quals ha sigut fonamental per a generar un entorn d’aprenentatge compartit, i ha assenyalat que “la implicació de més de 25 famílies confirma l’interés i la utilitat del programa”. En este sentit, ha assegurat que l’Ajuntament continuarà apostant per polítiques de prevenció i promoció del benestar emocional, especialment entre la població jove.
Anna Lanuza ha conclòs afirmant que el consistori alteà “continuarà apostant per polítiques de prevenció i promoció del benestar emocional, complementant esta iniciativa amb tallers i xarrades en els centres educatius, amb l’objectiu de reforçar el paper de les famílies com a agents clau en l’educació i el desenrotllament saludable de la joventut”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cientos de caravanas invaden la primera línea litoral de Orihuela y Torrevieja y del parque natural de las lagunas
- Mercadona abre en Petrer su primera 'Tienda 9' de Alicante tras una inversión de 4 millones
- El nuevo azul de la Generalitat tiñe la tarjeta SIP
- El Consell eliminará el Bachillerato de Artes en los institutos de Alicante con baja demanda el próximo curso
- La Aemet señala el contraste en Alicante: amanecer de invierno y tarde suave en la provincia
- Fallece una joven de 17 años de meningitis en el Hospital de Dénia
- Una discusión familiar acaba a tiros en Alicante y con un hombre herido de un disparo en el cuello
- Aparatoso incendio en el PAU 1 de Alicante: cuatro coches arden junto a la sede de Cruz Roja