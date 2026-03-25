El mercat txec s’interessa per l’oferta cicloturista i de naturalesa de la Costa Blanca
El programa inclou la visita a Altea, el Castell de Guadalest, Elx o Orihuela i la realització de diverses rutes amb bicicleta elèctrica
Un grup de professionals de la revista especialitzada en ciclisme Cicloturistika, amb 25 anys d’història, visita, estos dies, la província per a conéixer de primera mà la seua àmplia i variada oferta turística, especialment la vinculada amb este segment. El Patronat Costa Blanca, en col·laboració amb l’Oficina de Turisme d’Espanya de Viena i República Txeca, ha organitzat este press trip que, fins al divendres 27 de març, recorre diversos municipis de la geografia alacantina com Altea, el Castell de Guadalest, Elx o Orihuela.
Durant la seua estada en el territori, els professionals de la publicació —concretament la directora i la redactora en cap de la revista, a més d’un fotoperiodista— estan fent també rutes amb bicicleta elèctrica per llocs emblemàtics de la província i degustacions de la gastronomia típica de la zona.
Així mateix, la delegació aprofita esta experiència per a conéixer elements de la cultura, la història i les tradicions alacantines, ja que l’article de premsa té com a finalitat mostrar als lectors propostes i llocs d’interés de la Costa Blanca mentres la recorren amb bicicleta.
Connectivitat aèria
La província connecta des de l’any 2018 amb la República Txeca a través d’un vol directe entre Alacant i la ciutat de Pardubice. A més, en l’actualitat hi ha també un enllaç entre la terminal alacantina i Praga.
“La consolidació de la connectivitat, al costat de l’interés creixent de la població txeca pel turisme saludable i de naturalesa, especialment el vinculat a la bicicleta, ha fet de la Costa Blanca una destinació més pròxima i interessant per a este mercat, un element molt positiu per a obrir noves vies de promoció”, ha explicat el director del Patronat de Turisme, José Mancebo.
- Cientos de caravanas invaden la primera línea litoral de Orihuela y Torrevieja y del parque natural de las lagunas
- Mercadona abre en Petrer su primera 'Tienda 9' de Alicante tras una inversión de 4 millones
- El nuevo azul de la Generalitat tiñe la tarjeta SIP
- El Consell eliminará el Bachillerato de Artes en los institutos de Alicante con baja demanda el próximo curso
- La Aemet señala el contraste en Alicante: amanecer de invierno y tarde suave en la provincia
- Fallece una joven de 17 años de meningitis en el Hospital de Dénia
- Una discusión familiar acaba a tiros en Alicante y con un hombre herido de un disparo en el cuello
- Así es el proyecto de Orenes para el nuevo gastromercado de La Plasa de Torrevieja