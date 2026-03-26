AIJU lidera un projecte que transforma residus perillosos en matèries primeres per a la indústria
La iniciativa permet reutilitzar el coure i el crom en sectors com el calçat, plàstic, tèxtil, metall, joguet i ceràmic, a més de l’agrícola
L’Institut Tecnològic del Producte Infantil i d’Oci (AIJU), amb seu a Ibi, coordina un projecte que ha aconseguit convertir residus industrials considerats perillosos en matèries primeres útils per a noves aplicacions industrials.
El projecte ReMetaliza, finançat per l’Agència Valenciana d’Innovació (AVI), i que ha comptat amb la participació d’Aidimme i la Universitat d’Alacant, al costat de les empreses Acteco, Estampados Prato i Colortec, ha aconseguit recuperar metalls pesants com ara coure i crom mitjançant tecnologies innovadores, la qual cosa demostra que estes deixalles poden reintegrar-se en processos productius amb alt valor afegit.
La iniciativa aposta per l’economia circular i la col·laboració entre sectors com el metal·lomecànic, jogueter, plàstic, tèxtil, calçat i ceràmic de la Comunitat Valenciana, a més de l’agrícola, a fi de fomentar la denominada simbiosi industrial, un model en el qual els residus d’una activitat es convertixen en recursos per a una altra.
En este sentit, el projecte ha desenrotllat processos avançats de recuperació basats en innovadores tecnologies electroquímiques i fisicoquímiques que permeten extraure metalls amb uns alts nivells de puresa. Els resultats han superat les previsions inicials, ja que s’ha aconseguit recuperar quantitats importants de coure metàl·lic i òxids de crom a partir de residus industrials.
Els materials obtinguts han sigut posteriorment utilitzats en aplicacions reals com pigments ceràmics, additius per a plàstics, fertilitzants o recobriments tèxtils amb propietats antimicrobianes. A més, els demostradors industrials creats, com components de joguets, tèxtils tècnics o rajoles ceràmiques, asseguren la transició exitosa al mercat.
Gran escala
Més enllà del desenrotllament tecnològic, en el projecte s’ha dissenyat un model per a facilitar la transició cap a la producció a gran escala, capaç de recuperar i transformar residus en l’àmbit industrial, la qual cosa permetria a les empreses adoptar estes solucions i assegurar la seua sostenibilitat i viabilitat econòmica.
Com destaca Enrique Añó, coordinador del projecte, “ReMetaliza no només aporta solucions innovadores per a la recuperació de metalls pesants, sinó que també establix un model de simbiosi industrial que integra diversos sectors, amb un impacte positiu tant ambiental com econòmic. Este projecte representa un pas clau cap a la sostenibilitat i circularitat en la indústria regional”.
L’Institut Tecnològic de Producte Infantil i d’Oci (AIJU) es va fundar el juny de 1985, en la localitat alacantina d’Ibi. Actualment compta amb 586 empreses associades, de diferents sectors, entre els quals destaca el sector jogueter.
Al tractar-se d’un àmbit tan exigent i en plena transformació digital, esta organització ha orientat el seu suport cap a un enfocament majoritàriament transversal, centrat en la integració de tecnologies digitals avançades. La seua actuació ha abastat múltiples sectors estratègics i ha aplicat solucions innovadores basades en intel·ligència artificial, cadena de blocs, IoT i anàlisi de dades
AIJU oferix actualment servicis en les àrees d’I+D per a noves tecnologies digitals i immersives, energia, robòtica i automatització, desenrotllament de producte, materials innovadors, additive manufacturing, seguretat i assajos, sostenibilitat, consumidor infantil i formació.
Suscríbete para seguir leyendo
