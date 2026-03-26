Alumnes d’FP d’Alacant aprenen en un dels epicentres culinaris d’Europa

Estudiants de Restauració de l’IES Miguel Hernández viatgen a França per a participar en tallers gastronòmics

Jornades FP Skills de grau bàsic i graus adaptats en l’IES Canastell

Jornadas FP Skills de grado básico y grados adaptados en el IES Canastell

A. Fajardo

Futurs cuiners d’Alacant aprenen en un dels epicentres culinaris d’Europa. L’IES Miguel Hernández ha protagonitzat una destacada experiència educativa amb la participació de l’alumnat de primer del grau mitjà de Servicis de Restauració en una mobilitat Erasmus+ que ha tingut lloc a França.

Durant esta estada, el grup va ser acollit pels centres Lycée des métiers Jean Baptiste Decrétot de Louviers i Lycée hôtelier Georges Baptiste de Canteleu, que van obrir les seues portes als estudiants alacantins i els van oferir una experiència formativa de gran valor.

Els alumnes van participar en tallers vinculats a la gastronomia francesa, la cultura del país i l’observació de pràctiques professionals relacionades amb la cuina, el servici i la forneria.

Estudiants de l’IES Miguel Hernández d’Alacant, durant la seua estada a França / INFORMACIÓN

En comú amb la gastronomia espanyola

L’activitat va servir no només per a acostar-se a altres metodologies d’aprenentatge, sinó també per a descobrir els nombrosos nexes d’unió entre la cultura francesa i l’espanyola, especialment en aspectes com la tradició culinària, la convivència entorn de la taula i el valor del patrimoni cultural.

A més de la dimensió acadèmica i professional, els professors d’este institut han assenyalat que la mobilitat va suposar una important experiència de creixement personal, convivència i obertura europea per als estudiants, que reforça el compromís de l’IES Miguel Hernández amb una formació de qualitat, internacional i connectada amb la realitat del sector.

En auge

La Formació Professional (FP) ha guanyat, en només cinc anys, més de 10.000 alumnes nous en la província. El nombre de jóvens alacantins que aposten per aprendre un ofici s’ha incrementat un 32 %, fins a superar els 42.000 estudiants, per ser una via formativa més ràpida i pràctica i amb una alta inserció laboral, la qual cosa està fent que les empreses busquen mà d’obra en els centres educatius fins i tot abans que l’alumnat haja acabat la seua formació.

De fet, la Comunitat Valenciana és la segona amb més proporció d’alumnat escolaritzat en els cicles formatius de grau mitjà i superior de tot Espanya, segons l’últim informe del Ministeri d’Educació. Estos dos nivells són els que, paral·lelament, més creixement d’estudiants han experimentat en la província, que ha passat de tindre 27.202 estudiants en el curs 18-19 a 37.100 alumnes en el curs 23-24, l’últim que apareix en les estadístiques del Govern.

