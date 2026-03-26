Callosa d’en Sarrià millora l’experiència en les Fonts de l’Algar davant de l’arribada de milers de visitants per Setmana Santa
L’Ajuntament reforça la seguretat i renova les infraestructures del paratge per a afrontar una nova campanya amb alta afluència
L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià ha finalitzat els treballs de millora i adequació en el paratge natural de les Fonts de l’Algar amb l’objectiu de garantir una experiència segura, sostenible i de qualitat de cara a la Setmana Santa, una de les èpoques de més afluència de l’any. Només durant la Setmana Santa de l’any passat, un total de 8.500 persones van acudir a visitar este racó natural d’aigua immers en el cor de la Marina Baixa.
L'Ajuntament afronta esta campanya després de les bones dades registrades l'any passat, quan prop de 8.500 persones van visitar l'enclavament durant els dies festius de Setmana Santa, tot consolidant este lloc com un dels principals atractius naturals de la comarca.
Seguretat i reforç en la zona de salts
Entre les actuacions executades destaca la instal·lació de baranes i passarel·les noves, fabricades amb materials especials resistents a la humitat i dissenyades per a integrar-se plenament en l’entorn. Estes millores permeten reforçar la seguretat al llarg de tot el recorregut sense alterar el valor paisatgístic del paratge.
També s’ha intervingut de manera específica en el Toll Blau, un dels punts més emblemàtics de les Fonts de l’Algar. En esta zona s’han reforçat les mesures de seguretat, especialment en les àrees destinades al salt, i s’han habilitat noves zones d’ombra per a millorar la comoditat dels visitants.
L’alcalde de Callosa d’en Sarrià, Andrés Molina, ha visitat l’entorn al costat dels regidors Maribel Ferrándiz i Carlos Seguí per a comprovar el resultat dels treballs. Durant la visita, ha destacat que les noves infraestructures “permetran una millor durabilitat i facilitaran el manteniment, sempre amb la prioritat posada en la seguretat dels qui ens visiten”.
Turisme i respecte al medi ambient
Molina ha recordat que les Fonts de l’Algar és “un paratge de gran bellesa que requerix respecte i precaució”, i ha assenyalat que, malgrat la incertesa habitual, s’espera una bona afluència de visitants, afavorida tant per l’atractiu de l’enclavament com per la seua proximitat a destinacions turístiques com Benidorm.
Com a reforç al servici durant estes dates, dilluns que ve obrirà l’oficina de turisme situada en el paratge, amb la finalitat de millorar l’atenció i la informació als visitants.
L’Ajuntament convida veïns i turistes a gaudir d’este entorn natural únic i recorda la importància de respectar el medi ambient i seguir les indicacions de seguretat per a garantir una experiència satisfactòria.
Suscríbete para seguir leyendo
