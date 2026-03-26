Set dècimes menys que en 2024
L’economia espanyola accelera en el tancament de 2025 i creix un 2,8 % en el conjunt de l’any
El PIB va avançar un 0,8 % en el quart trimestre, la seua major alça trimestral de l’exercici, i deixa una arrancada de l’1,1 % per a 2026, segons la comptabilitat nacional de l’INE
L’economia espanyola va créixer un 2,8 % en 2025, set dècimes menys que en 2024, després d’accelerar dos dècimes el seu avanç en l’últim trimestre de l’any, quan el producte interior brut (PIB) va augmentar un 0,8 % respecte al trimestre anterior, la taxa intertrimestral més alta de tot l’exercici. Així ho reflectixen les dades de comptabilitat nacional que ha publicat este dijous l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i que confirmen les xifres avançades a finals de gener.
Malgrat la moderació en el conjunt de l’any respecte a 2024, Espanya va tornar a situar-se entre les economies avançades amb més dinamisme. El Ministeri d’Economia va subratllar que el creixement del 2,8 % reafirma el país “com a líder entre les economies avançades per segon any consecutiu”, amb un ritme d’expansió que duplica el de la zona euro.
En termes corrents, el PIB espanyol es va situar en 1.687.152 milions d’euros en 2025, la qual cosa suposa un increment del 5,8 % respecte a l’exercici anterior.
El creixement anual va tornar a descansar principalment en la demanda nacional, que va aportar 3,6 punts a l’avanç del PIB, tres dècimes més que en 2024. En canvi, la demanda externa va restar set dècimes al creixement del conjunt de l’any, un resultat nou dècimes inferior al de l’exercici precedent.
L’acceleració del PIB en el quart trimestre es va secundar també exclusivament en l’embranzida de la demanda interna, que va contribuir amb nou dècimes al creixement trimestral, enfront del sector exterior, que va restar una dècima en la recta final de l’any. Segons l’INE, el gasto en consum va continuar creixent, encara que a menor ritme que en el trimestre anterior, mentres que la inversió va cobrar força i va elevar el seu avanç trimestral fins al 2,4 %.
El Ministeri d’Economia va destacar que el creixement del 0,8 % entre octubre i desembre, el major de tot el 2025, deixa, a més, un arrossegament positiu de l’1,1 % com a punt de partida per a 2026.
Entre els components de la demanda interna, el consum de les llars va avançar un 3,3 % en el conjunt de l’any, sostingut per la creació d’ocupació i la recuperació del poder adquisitiu de les famílies, segons destaca el Ministeri d’Economia, Comerç i Empresa. A això es va sumar el dinamisme de la inversió, ja que la formació bruta de capital fix va créixer un 5,8 % en 2025, amb especial intensitat en la inversió en construcció, que va augmentar un 5,2 %, i en béns d’equip, que es va incrementar un 7,4 %.
Economia va posar a més el focus en alguns indicadors que, al seu juí, reflectixen una modernització progressiva del model productiu. Entre estos, les exportacions de servicis no turístics, que van créixer un 11,1 % en 2025, i la productivitat per hora treballada, que va avançar un 0,7 % en el conjunt de l’exercici. Per al Ministeri, les dos dades evidencien un cicle de creixement en el qual la creació d’ocupació s’acompanya de millores d’eficiència.
En taxa interanual, el PIB va créixer un 2,7 % en el quart trimestre, una dècima més del que s’havia estimat a finals de gener i en línia amb el registre del trimestre anterior. En este cas, la demanda nacional va aportar 3,5 punts al creixement, mentres que la demanda externa va restar huit dècimes.
Dins d’esta evolució interanual, el gasto en consum final es va accelerar una dècima i va créixer un 3 %. El consum de les llars va augmentar un 3,1 %, en una taxa similar a la del trimestre previ, i el gasto públic també es va accelerar una dècima, fins al 2,5 %. Per contra, la inversió va moderar el seu creixement en 1,2 punts, fins al 6,4 %.
