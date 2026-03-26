Un mural per als 725 anys: la Vila immortalitza la seua fundació amb una pintura il·lustrativa
L’obra, situada en el Xalet Centella, arreplega el llegat històric de la Carta Pobla
La Vila Joiosa ret homenatge al 725é aniversari de la seua fundació com a ciutat amb la creació d’un mural commemoratiu que ja lluïx en un dels murs del Xalet Centella, en el cèntric carrer Colón. Esta ubicació estratègica permet que tant veïns com visitants puguen contemplar una obra que fa valdre la història i els orígens del municipi.
El mural, realitzat per l’artista local Juan Aragonés, integra diversos elements simbòlics que evoquen el passat de la ciutat. Entre estos destaca un fragment de la Carta Pobla, el document fundacional atorgat per l’almirall Bernat de Sarrià, en el qual es van establir els límits del municipi, així com els drets i deures dels seus primers pobladors.
Il·lustració recreativa
L’obra també incorpora el logotip oficial d’esta efemèride i una il·lustració que recrea l’antiga muralla i la Vila Joiosa d’aquella època.
L’alcalde, Marcos Zaragoza, al costat de la regidora de Cultura, Marisa Mingot, i la regidora de Patrimoni Històric, Rosa Llorca, han visitat l’espai, juntament amb l’artista, per a conéixer de primera mà els detalls de l’obra finalitzada.
Durant la visita, l’alcalde ha insistit en la importància d’este homenatge permanent com un reconeixement a la ciutat que és hui gràcies als seus antics pobladors i a la seua Carta Pobla. Per esta circumstància extraordinària, una “efemèride tan important com el 725é aniversari no podia quedar-se en un acte puntual, sinó que havia de tindre un espai en els nostres carrers que ens permeta recordar-la sempre i compartir-la amb els qui ens visiten”, ha matisat.
En termes similars s’ha expressat la regidora de Cultura, Marisa Mingot, que ha afirmat que el mural permet mantindre viu el record d’una data històrica i s’ha referit al fet que esta iniciativa es va aprovar en ple com un homenatge durador en l’espai públic a un dels moments més rellevants de la història de la Vila Joiosa.
Suscríbete para seguir leyendo
