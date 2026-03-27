Alacant apagarà dos dels seus llocs més emblemàtics este dissabte per l’Hora del Planeta 2026
La capital alacantina se suma, el 28 de març, a la gran acció global de WWF contra el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat
Alacant tornarà a quedar-se a les fosques este dissabte en dos dels seus racons més recognoscibles. La ciutat se suma a l’Hora del Planeta 2026 amb l’apagada simbòlica de les llums de la plaça Séneca i de la il·luminació exterior del castell de Santa Bàrbara, una acció prevista per al 28 de març a les 20:30 hores.
La iniciativa complix enguany la seua 20a edició i s’ha convertit en un dels gestos ambientals més coneguts del món. Va nàixer a Sídney el 2007 com una acció simbòlica per a cridar l’atenció sobre el canvi climàtic i hui mobilitza milions de persones, empreses i institucions en prop de 200 països.
A Alacant, el gest tindrà una imatge molt recognoscible: dos espais emblemàtics de la ciutat apagats durant una hora per a llançar un missatge clar sobre la necessitat de protegir el planeta. L’acció busca recordar que la naturalesa no és una cosa aliena, sinó el sistema que sosté la vida quotidiana: l’aire, l’aigua, els aliments i, en definitiva, la salut i el benestar de tots.
Molt més que apagar la llum
L’Hora del Planeta ja no s’entén només com una apagada simbòlica. WWF la presenta com un moviment global contra la crisi climàtica i la pèrdua de biodiversitat, dos dels grans desafiaments ambientals actuals. El missatge d’enguany torna a posar el focus en la urgència d’actuar i en la capacitat que tenen els xicotets gestos per a convertir-se en una crida col·lectiva.
Per això, a més de l’apagada de monuments, la campanya anima, també, la ciutadania a participar-hi des de casa: apagar les llums durant una hora, reduir el consum elèctric o dedicar eixe temps a una activitat senzilla i sostenible.
Alacant se suma a una mobilització global
La participació d’Alacant s’emmarca en una convocatòria internacional que este 2026 torna a reunir ciutats, institucions i ciutadans de tot el món. En la província, a més, altres organismes com l’Agència Provincial de l’Energia també s’han adherit a la campanya, a fi de reforçar el missatge de conscienciació ambiental en una setmana marcada per les accions en favor del clima.
El gest durarà només una hora, però busca deixar una imatge poderosa: la d’una ciutat que apaga part de la seua llum per a recordar que el futur del planeta depén també de decisions quotidianes.
Quan serà l’Hora del Planeta 2026
La cita serà este dissabte 28 de març, entre les 20:30 i les 21:30 hores, franja en la qual es desenrotllarà l’apagada simbòlica a Alacant i en milers de llocs del món.
L’Hora del Planeta torna així a Alacant amb una imatge tan senzilla com potent: menys llum durant una hora per a donar més visibilitat a un missatge que cada any guanya força.
