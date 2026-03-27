Organitzacions empresarials
El Consell convoca les eleccions en les cambres amb el cas Baño de fons
El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica el calendari del procés i fixa per al 2 de juny les votacions de la cinc entitats
Dos dies després d’alçar-se el secret de sumari del cas dels bons comerç que té Carlos Baño com a investigat, la Conselleria d’Indústria, Turisme, Innovació i Comerç ha oficialitzat el calendari d’eleccions de les cambres de comerç de la Comunitat Valenciana. Les votacions en les cinc entitats —Alacant, València, Castelló, Alcoi i Orihuela— tindran lloc el pròxim 2 de juny. Això sí, les votacions començaran unes setmanes abans, en concret, del 18 al 29 de maig, gràcies a la possibilitat de vot electrònic.
La resolució de la Direcció General de Comerç s’ha publicat este divendres en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Estes eleccions es produiran en paral·lel al cas que implica el president de la Cambra d’Alacant en la seua condició, també, de president de Facpyme, com a únic acusat de presumpte frau de subvencions i falsedat documental.
Cinc dies després del procés d’actualització dels censos, s’obrirà el termini perquè es constituïsquen les juntes electorals. Estos òrgans estaran integrats per tres representants de les persones electores de les cambres i dos representants designades per la Conselleria que dirigix Marian Cano, de qui depenen les cambres. “Estes persones hauran de ser funcionàries i una d’elles exercirà les funcions de la presidència”. Els diferents presidents hauran de triar una persona entre el personal funcionari de la conselleria competent en matèria de tutela de les cambres perquè exercisca la secretaria, la qual tindrà veu, però no dret a vot.
Entre altres mesures garantistes, el decret marca que, per a “coordinar tot el procés electoral i vetlar per la transparència del procés de la votació per mitjans electrònics, s’establirà una junta electoral central amb àmbit territorial en tota la Comunitat Valenciana que estarà formada per representants de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum i del Consell de Cambres. No obstant això, hi podran assistir representants de les cambres. La Conselleria designarà una persona que exercirà les funcions de secretaria entre el seu personal funcionari”.
Proclamació després de Fogueres
Després d’esta fase inicial hi haurà la de la votació presencial. Després, i una vegada coneguts els resultats, s’obriran altres dos fases. D’una banda, la CEV i les empreses de més aportació voluntària tindran 15 dies naturals per a designar els seus vocals. La patronal autonòmica haurà de presentar les diferents llistes a la Conselleria de Comerç. Als noms “s’adjuntarà una relació dels mèrits que fonamenten la proposta i l’acceptació expressa de les persones candidates”.
Amb les comprovacions, és el departament de Marián Cano qui disposarà de cinc dies hàbils, des de la presentació de la proposta, per a la designació d’estos vocals. El DOGV fixa la data límit el dia 26 de juny de 2026. A partir d’eixa data, hi ha un altre nou termini de 10 dies naturals perquè es prenga possessió de les vocalies i el que es coneix com a presentació de les credencials en la condició de membre del ple. El butlletí oficial fixa que la sessió constitutiva de cada ple haurà de celebrar-se, com a màxim, abans del dia 5 d’agost.
Focus a Alacant
Les eleccions camerals és un procés que s’obri a tot Espanya, però, sens dubte, un dels focus estarà posat a Alacant, a on el seu actual president, Carlos Baño, ja ha anunciat que preveu presentar-se a la reelecció. La seua decisió es produïx amb una investigació penal oberta i amb el qualificatiu d’investigat. L’actual màxim responsable ha defés sempre la seua innocència i públicament ha mostrat la seua disposició a col·laborar amb la justícia.
De fet, després de la seua detenció per agents de la UDEF, Baño ha rebut el suport tancat i unànime dels empresaris que conformen els òrgans de direcció tant de l’entitat cameral com de Facpyme, associació que és objecte de la investigació. Amb l’alçament del secret de sumari, s’ha pogut conéixer un presumpte frau de subvencions per valor superior als 100.000 euros que s’hauria operat en el marc d’inflar els preus dels treballs realitzats per a gestionar els bons comerç per a una vintena d’ajuntaments durant el 2022 i el 2023.
