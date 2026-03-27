Calvario Carlos BañoEl tiempo Semana SantaArcadi España promete cargoTarjeta SIP virtualError policial en ElcheApertura comercios Domingo de Ramos
L’Associació de la Premsa i Veolia premien un article sobre la serra de Mariola d’INFORMACIÓN

El jurat del Premi de Periodisme Mediambiental de la Comunitat Valenciana nomena guanyador el redactor Jose A. Rico pel seu reportatge “La serra de les papallones: un paradís en la província d’Alacant”

Un paradís per a les papallones

El jurat del Premi de Periodisme Mediambiental de la Comunitat Valenciana, que patrocinen Veolia i l’Associació de Periodistes de la Província d’Alacant (APPA), ha nomenat guanyador de la VIII edició el periodista del diari INFORMACIÓN Jose Antonio Rico.

El guardó es concedix pel seu reportatge “La serra de les papallones: un paradís en la província d’Alacant”, sobre el Parc Natural de Mariola i la seua biodiversitat, a on es poden observar el 35 % de les espècies de papallones diürnes que hi ha a tot Espanya, segons ha informat este divendres l’APPA. L’article inclou vídeo i imatges de la fotoperiodista Juani Ruz.

Els membres del comité deliberador, compost per la dircom de la Universitat d’Alacant, María Martín; la dircom de la Diputació d’Alacant, Pino Alberola; el dircom de Veolia, Martín Sanz, i la presidenta de l’APPA, Rosalía Mayor, van destacar la gran faena del periodista en dos peces informatives que ressalten el valor ecològic de la zona i difonen el paper clau en la pol·linització i el desenrotllament de la flora autòctona dels insectes voladors.

El redactor d’INFORMACIÓN Jose A. Rico / Rafa Arjones

El Premi de Periodisme Mediambiental Veolia-APPA està dotat amb 500 euros i un diploma i s’entregarà al periodista en una data encara per concretar.

Sobre Jose Antonio Rico

Nascut a Xixona el 1977 i llicenciat en Periodisme per la Universitat Cardenal Herrera-CEU de València, el juliol de 2000 va arribar a la redacció del diari Información com a becari en Esports i en 2001 es va incorporar a la secció de Província. La majoria del seu treball s’ha centrat en l’Alacantí i Successos i Tribunals. Actualment, seguix en la secció de Província, a on abasta sobretot l’àrea de l’Alcoià-el Comtat.

Rico també ha sigut col·laborador a Onda 15 Jijona i Ràdio l’Om Picassent.

